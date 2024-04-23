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聖馬刁4/28波霸奶茶節 試飲特賣送獎品

記者徐蓓蓓╱聖馬刁縣報導
聖馬刁市中心將在4月28日舉辦「波霸奶茶節」。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
聖馬刁市中心將在4月28日舉辦「波霸奶茶節」。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖馬刁市中心將在28日舉辦「波霸奶茶節」。來自市中心的16家波霸奶茶和相關店鋪會帶來各種試飲、促銷和特賣活動。此外，還會有太空球（Zorb Ball)賽跑，吹泡泡和動物氣球等遊藝項目。整個活動從中午開始到下午3時結束。

屆時，只要到「聖馬刁市中心協會」的攤位提供一張波霸產品的購買證明，就可以拿到一份獎品。獎品可能是一個可以重複使用的金屬質地的波霸吸管、一張「波霸當街（Boba on Board)」的貼紙，或是有聖馬刁市中心圖文的飲料保溫套。參加票選「你最喜歡的聖馬刁市中心波霸店」還有機會贏得一個波霸造型的玩偶。

「聖馬刁市中心協會」的執行長賈寇白（Mackenzie Jakoubek）說：「我非常激動本地商舖能有這樣一個閃亮的機會。那些之前沒來過聖馬刁的人，或是從未嘗試過波霸的人，都可以大膽嘗試一下。」

在目前列出的參加店鋪名單中有灣區知名的老虎堂奶茶（Tiger Tea & Juice)、茶湯會（TP Tea)這樣地道的中式奶茶舖；也有Teaspoon、Bambu這樣的美式茶飲店；還有糖水（Tong Sui)和鮮芋仙（Meet Fresh)這樣有波霸產品元素的甜品店。

有些商家活動期間半價還有杯子送，另一些是買一送一，還有一些會提供波霸節特調飲品。

賈寇白說：「你要是猶豫不決，我可以提醒你，聖馬刁周日的停車都是免費的。當天會非常好玩而且是社交的好時機。」

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