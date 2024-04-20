中工會4/27年會 探討AI與創造力結合

美洲中國工程師學會舊金山分會第45屆年會，將於27日舉行。（主辦方提供）

美洲中國工程師學會（CIE）舊金山 分會第45屆年會，將於27日在聖他克拉拉會議中心舉行。超微半導體（AMD）高級副總裁、人工智慧 領域負責人Vamsi Boppana受邀在年會中發表主題演講。

中工會今年年會主題是「重定邊界：人工智慧與創造力」(Rethinking Boundaries: AI and Creativity)。中工會舊金山分會會長翁立波指出，今年會以AI與創造力結合為重點，探討AI生成圖片、音樂、電影方面的發展。

年會主席李燕書介紹，下午免費入場的新興技術研討會分為六個階段，涵蓋多樣的主題與形式，邀請到人工智慧、GPU、AI服務器、大語言模型、教育科技等領域的頂尖專家，包括輝達（NVIDIA）高級軟體工程經理曹賢德（Dr. Triston Cao）、美超微（Supermicro）高級商務開發總監Frank Lai等。惠普公司（Hewlett Packard Enterprise）的客戶教育經理Elisa Paik，將為高中生與家長提供關於AI教育的講座，探討AI在青少年教育中的機遇與挑戰。

中工會年會的晚宴邀請到超微半導體（AMD）人工智慧領域負責人，高級副總裁Vamsi Boppana擔任主旨演講嘉賓。

為回饋社區，下午研討會免費入場，請先至官網cie-sf.org註冊。