金山最貴私校 校長年薪高達75萬

舊金山大學高中San Francisco University High School校長2022年薪為75萬美元，遠高於該市聯合學區總監的34萬5000美元。(取自臉書)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山的數十所私立學校中，許多學校的校長薪酬都很高，通常都達到六位數，而且只負責管理一所學校。

例如，舊金山大學高中(San Francisco University High School)校長2022年薪為75萬美元，負責管理約450名學生。相比之下，該市負責管理100多所公立學校和近5萬名學生的學區 總監韋恩(Matt Wayne)，年薪為34萬5000美元。

儘管如此，私立學校每年近6萬元的高昂的教育費用，也給尋找一流的領導者帶來了巨大的壓力，這位領導者既是首席執行長，又是籌款人、安全專家、預算官員和教育領導者。

根據「紀事報」分析，隨著近年來加州 私立學校學費的飆升，這種壓力只會愈來愈大，數據顯示，費用的增長速度遠遠超過了家庭收入水平。

舊金山大學高中每年收取5萬9700美元學費，其2022年校長Julia Eells的薪酬最高。一些薪酬最高的領導多任職於高中，另一些則任職於幼兒園至八年級學校。

蒙德拉（Raj Mundra）在Lick Wilmerding高中擔任校長一職，他說，除了管理學校和募款等官方職責外，校長還需要有良好的傾聽能力、同理心和組建優秀團隊的能力，以及應變意外情況，如COVID、心理健康問題或全球性問題。

在某些情況下，家長還期望用私立學校的學費為孩子買到光明的未來或常春藤盟校的教育。

蒙德拉說，校長反映了學校的使命，私立學校各不相同，每所學校都有自己的特色，而校長則為學校定下了基調。

蒙德拉說，找到一位好校長也許比十年前更難，因為十年前的校長大多是白人、年長的男性，現在人們希望領導層更多元化。

與此同時，成功的申請者也需要具備一長串的資質，包括喜歡與來自各種背景的家長、教師和學生為伴、在語言和文字方面具有有效的溝通能力，完成戰略目標，善於管理教師，但不迴避衝突，散發出熱情、幽默、愉快和對工作的熱愛。

不過，這也引出了一個問題，那就是私立學校校長的薪酬是否過高。

一名孩子畢業於舊金山一所私立學校的家長說，舊金山一些私立學校領導的薪酬很奢侈，但也說明了市場競爭的激烈。

這位家長說：「以他們所負責的教育事業的複雜性和規模，相對於大學校長或大型城市學區而言，他們的薪酬水平是無法解釋的。」這位家長要求匿名，因為他擔心會受到反擊。「這是一場全國範圍的軍備競賽。他們的目標人數有限」。