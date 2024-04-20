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亞洲藝博館 窺中國青銅時代最後輝煌

記者楊逸辰╱舊金山報導
古代中國西周時期帶有野獸裝飾的青銅酒器。（翻攝自亞洲藝術博物館官網）
古代中國西周時期帶有野獸裝飾的青銅酒器。（翻攝自亞洲藝術博物館官網）

亞洲藝術博物館中國青銅時代展覽「鳳凰王國：中國青銅時代最後的輝煌」（Phoenix Kingdoms: The Last Splendor of China's Bronze Age）19日開幕，展覽將持續到7月22日。

該展覽揭示中國青銅時代末期兩個繁榮的王國前所未見的輝煌、複雜與奢侈。曾國(周代姬姓諸侯國，又稱隨國)和楚國被秦始皇統一，最終只變成了國家發展史中的腳註，他們的故事被埋藏在2000多年的帝國歷史之下。

然而，正如展覽中的文物所證明，這些南方王國在技術和藝術上比現代考古學興起之前學者們所假設的要先進得多，他們非凡的物質文化反映了當時薩滿文化的靈性，包括對人與動物交流的信仰、對河山神靈的迷戀、充滿鐘鼓音樂的儀式以及大量神奇的鳳凰圖騰。

鳳凰在該地區的藝術和設計中無處不在，反映了當時人們對超越和不朽的持久興趣，透過這次展覽展示了它們被遺忘的榮耀。

「鳳凰王國」揭示了楚曾兩國藝術的精巧製作和奪目的華麗，及其深厚的精神文化底蘊。楚國是當時面積最大、資源最豐富的國家，以生產玉器、青銅器、漆器和紡織品而聞名。這次策展人張凡(Fan Jeremy Zhang，音譯)說，憑藉著工匠充滿活力的才華並利用技術進步，這片文化肥沃的土地上的繪畫、雕塑、書法和音樂得到了極高的發展。

同時，楚國的宗教信仰透過莊嚴的儀式、精美的祭品、奢華的節慶和精緻的葬禮得以體現。張凡指出，正是在楚國，一種獨特的宗教和哲學傳統演變並成熟為了道教，它與主要出現在中國北方的儒家思想形成了競爭。透過突顯長江中游地區的先進成就，「鳳凰王國」為了解中國早期歷史中被遺忘但至關重要的時期提供了一個窗口。 

「鳳凰王國」是亞洲藝術博物館展覽三部曲中的第三部，該展覽以兵馬俑為開端，系列第二部主題為「古墓寶藏：中國漢代的新發現」。 「鳳凰王國」透過回到起點，結束楚秦漢三部曲，審視中國南方楚國的藝術和宗教傳統。

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