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谷歌再裁員 崗位轉移海外提高效率

記者王子涵／灣區報導
谷歌執行長皮采表示，預計今年還有進一步的裁員。(本報檔案照)
谷歌執行長皮采表示，預計今年還有進一步的裁員。(本報檔案照)

谷歌(Google)17日宣布又一輪裁員計畫，目前受影響的人數尚未公布。公司表示，會將部分職位轉移到海外，目的是「提高效率」。

此次裁員將主要影響谷歌的財務和房地產部門。位於山景城總部的公司發言人表示，此次裁員是公司人員重組計畫的一部分，一些受影響的職位將轉移到印度、愛爾蘭和墨西哥的研發中心。

「正如我們之前所說，我們將把重點放在優先事項和未來的重大機遇。」發言人說，「為了使我們能夠最好地把握這些機遇，從2023年下半年到 2024年，許多團隊都做出了調整，從而使團隊協作變得更加高效，減少管理層級，並將資源集中到最重要的產品事項上。」

根據媒體報導，此次受影響的財務團隊包括谷歌的資金管理、商務服務和收入運營部門。谷歌財務主管波拉特（Ruth Porat）通過電子郵件通知員工，此次重組將把部分業務擴展到班加羅爾、墨西哥城和都柏林。

被裁員的員工可以申請公司內部的其他空缺職位，目前尚不清楚確切的裁員人數。加州就業發展部表示，該公司尚未向加州當局提交大規模裁員的WARN通知。

今年1月，谷歌就曾宣在灣區裁員702人。此外，谷歌YouTube部門也裁員100人。執行長皮采（Sundar Pichai）表示，預計今年還有進一步的裁員。

由於遠程辦公減少了對辦公室的需求，谷歌在2023年削減了與房地產相關的支出，總計18億元。該公司在矽谷出售了140萬平方呎用於轉租的辦公空間，並且擱置了在聖荷西獲得批准的一個大型房地產項目。

裁員 谷歌 房地產

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