少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓

安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟(右)。(翻攝自ZOOM會議)

少數族裔媒體(Ethnic Media Services)日前舉辦關於老年護理的線上座談會,主題為「時間不多了--為加州 家庭醫護人員和護理人員提供免費在線培訓」(Time is Running Out – Free Online Training for California's Home Healthcare Workers and Caregivers)。

加州老齡化部門(CDA)助理主任波克(Renita Polk)、史丹福大學 醫學院老人護理專家佩利亞科爾(Dr. VJ Periyakoil)以及安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟(Annie Chung)參加了座談會。

護理人員和家庭健康工作人員,尤其是有色人種和婦女,在加州健康照護系統中扮演著重要角色。座談會中,來賓特別提到了CalGrows,這是加州老齡化部門的一項計畫,旨在通過面對面課程和在線培訓課程,提高老年人和殘疾人的護理人員的技能,從而為這些員工提供支持。

史丹福大學醫學院長壽、公平和老齡化研究聯盟創始人佩利亞科爾(Dr. VJ Periyakoil)。(翻攝自ZOOM會議)

鍾月娟在座談會中表示,老人往往擁有慢性疾病,在快節奏的今天,親屬往往無法抽出時間照顧他們的衣食住行,更何況特別的慢性疾病需要特別個性化照顧,護工機構的存在非常必要。

加州老齡化部門的直接護理勞動力辦公室助理主任波克(Renita Polk, Ph.D.)。(翻攝自ZOOM會議)

鍾月娟指出,安老自助處作為一個護工單位,申請了CalGrows的補助,獲得了一筆巨大撥款,令他們的411位員工都能收到補助。透過CalGrows的幫助,安老自助處的護工接受了三個月的培訓,提升了他們的技能。