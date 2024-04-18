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少數族裔媒體籲提供醫護免費在線培訓

記者楊逸辰╱舊金山報導
安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟（右）。（翻攝自ZOOM會議）
安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟（右）。（翻攝自ZOOM會議）

少數族裔媒體（Ethnic Media Services）日前舉辦關於老年護理的線上座談會，主題為「時間不多了--為加州家庭醫護人員和護理人員提供免費在線培訓」（Time is Running Out – Free Online Training for California's Home Healthcare Workers and Caregivers）。

加州老齡化部門（CDA）助理主任波克（Renita Polk）、史丹福大學醫學院老人護理專家佩利亞科爾（Dr. VJ Periyakoil）以及安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟（Annie Chung）參加了座談會。

護理人員和家庭健康工作人員，尤其是有色人種和婦女，在加州健康照護系統中扮演著重要角色。座談會中，來賓特別提到了CalGrows，這是加州老齡化部門的一項計畫，旨在通過面對面課程和在線培訓課程，提高老年人和殘疾人的護理人員的技能，從而為這些員工提供支持。

史丹福大學醫學院長壽、公平和老齡化研究聯盟創始人佩利亞科爾（Dr. VJ Per...
史丹福大學醫學院長壽、公平和老齡化研究聯盟創始人佩利亞科爾（Dr. VJ Periyakoil）。（翻攝自ZOOM會議）

鍾月娟在座談會中表示，老人往往擁有慢性疾病，在快節奏的今天，親屬往往無法抽出時間照顧他們的衣食住行，更何況特別的慢性疾病需要特別個性化照顧，護工機構的存在非常必要。

加州老齡化部門的直接護理勞動力辦公室助理主任波克（Renita Polk, Ph...
加州老齡化部門的直接護理勞動力辦公室助理主任波克（Renita Polk, Ph.D.）。（翻攝自ZOOM會議）

鍾月娟指出，安老自助處作為一個護工單位，申請了CalGrows的補助，獲得了一筆巨大撥款，令他們的411位員工都能收到補助。透過CalGrows的幫助，安老自助處的護工接受了三個月的培訓，提升了他們的技能。

不論是收費和免費的護工，CalGrows都可以提供免費在線培訓課程，給他們提供有價值的技能，並為他們的事業鋪開充滿可能性的道路。符合資格的護工在接受培訓後有機會獲得6000元的獎勵。CalGrows的培訓課程將會在今年的8月30日截止。

安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟。（少數族裔媒體提供）
安老自助處總裁兼首席執行官鍾月娟。（少數族裔媒體提供）

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