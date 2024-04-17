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金山穩定租金 房東漲租要許可證

編譯組／綜合報導
由於舊金山施行租金穩定法（Rent Stabilization Law）多年，已在公寓裡住了幾十年的居民現在所支付的租金，遠低於他們的鄰居。（路透）
由於舊金山施行租金穩定法（Rent Stabilization Law）多年，已在公寓裡住了幾十年的居民現在所支付的租金，遠低於他們的鄰居。（路透）

舊金山住房租金穩定與仲裁委員會（Residential Rent Stabilization and Arbitration Board）指出，受租金管制的住房居民，可以透過租金委員會的線上網站，查核房東是否已獲得上調租金的許可證；若租戶認為房東非法提高租金，建議應致電或前往租金委員會尋求協助。

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，由於舊金山1979年施行租金穩定法（Rent Stabilization Law），已經在公寓裡住了幾十年的居民現在所支付的租金遠低於他們的鄰居；且自2022年以來，舊金山即要求受租金穩定法影響的房東每年提交所擁有的公寓資訊，包括單位大小、租戶居住時間及租金等數據。

根據舊金山租金管制住房資料庫，百老匯1700街區的一位租戶以1000元的租金租賃並居住在同一公寓46年，而同棟大樓內其他個人套房或類似房型（750至1000平方呎）的其他多數租戶租金，則高達2750元至3500元。

舊金山住房租金穩定與仲裁委員會執行董事瓦爾納（Christina Varner）表示，受舊金山租金管制和驅逐保護規則規範的房東，只有向租金委員會報告公寓資訊後始得上調年度租金；惟若房東沒有提交相關資訊，仍可以基於其他原因（例如房屋裝修等）提高租金。依舊金山政府的標準，舊金山允許的租金漲幅為每年1.7%（每年根據消費者物價指數的60%計算），不過房東可以在之後的幾年裡「儲備（bank）」漲幅。

瓦爾納指出，仍有許多房東沒有提交資料，致使部分租戶舉報並指控房東非法調漲租金。受租金管制的住房居民可以透過租金委員會的線上網站，查核房東是否已獲得上調租金的許可證，房東需要該許可證始得調漲租金；但即使未獲得許可證，仍得事先通知租戶其欲提高租金的意圖。瓦爾納補充說，若租戶認為房東非法提高租金，建議應致電或前往租金委員會尋求協助。

租金委員會指出，舊金山的多數出租房屋（約25萬套）符合該市的租金條例，但在住房庫存清單中列出的部分單位資訊也並不總是一致的，有些缺少房屋入住數據，有些則是房東將公用事業費用當做租金的一部分，但有些房東則無；儘管有資訊不完整的情況，住房庫存仍是舊金山租賃存量的最詳細資訊來源之一。

租金 房東 舊金山

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