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天價廁所後 舊金山市長提案「政府團購」 降低公共工程成本

記者王子涵╱舊金山報導
布里德提議，當市政工程成本預計低於500萬元時，可以採用合作採購和服務的方式節約成本。（本報檔案照）
布里德提議，當市政工程成本預計低於500萬元時，可以採用合作採購和服務的方式節約成本。（本報檔案照）

舊金山市政府15日提出了一項簡化小型公共工程開銷和時間的提案，以應對全市在公共工程建設時遇到的挑戰。

以市長布里德（London Breed）發布的新提案，若得到市議會的批准，將幫助市府各部門降低建設或翻新公共設施的成本。當預計成本低於500萬元時，可以採用合作採購和服務的方式，以獲得團購折扣。

2022年，舊金山諾伊谷建設一單價300萬元的公共廁所引發全市民眾批評。工期漫長、成本高昂成為舊金山公共項目的縮影。時任市議員楊馳馬（Matt Haney）曾為該項目爭取到170萬元的州政府撥款，激怒了州長紐森（Gavin Newsom）。州長親自介入，並叫停撥款，表示直到舊金山能夠證明其可以降低成本，州府才會提供援助。

最終這一鬧劇因免費捐贈的移動衛生間而結束。2023年1月，市府官員更新了建設新廁所的預計成本，價格降至72.5萬元。

建築項目被囊括進該提案的適用範圍，主要受到影響的市政部門包括工務局、交通局、港口局、公園局等。

公園局表示，提案將有望加快正在進行的幾個項目的施工進度，包括翻新Silver Terrace遊樂場、Precita公園預製廁所等。

市長辦公室表示，全國已經有超過8萬6000家公共機構對小型項目採取較寬鬆的施工標準。在出現諾伊谷天價廁所事件後，市長便開始探索這一想法。

布里德在聲明中表示，市民期待迅速有效地交付公共項目，提高城市的宜居性。通過挑戰官僚規範，市府正開闢一條途徑，加快完成全市各社區的市政工程，大大縮短小規模項目的時間和成本，減少繁文縟節。

舊金山諾伊谷2022年擬建設一單價300萬元的公共廁所，引發市民批評、州長紐森親...
舊金山諾伊谷2022年擬建設一單價300萬元的公共廁所，引發市民批評、州長紐森親自介入，被喻為「諾伊谷天價廁所」事件。（本報檔案照）

舊金山 紐森

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