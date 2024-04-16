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警長稱警局改革達成 批評者不認同

記者王子涵／舊金山報導
舊金山警長史考特宣布，警局達成全面改革的關鍵里程碑。（記者王子涵／攝影）
舊金山警長史考特宣布，警局達成全面改革的關鍵里程碑。（記者王子涵／攝影）

七年前，時任舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee）聘請史考特（Bill Scott）擔任舊金山警長。自2016年起，舊金山警局開始實行改革，史考特將在日前表示，警局已經向聯邦司法部提交出色完成的改革工作，宣布「警局達成全面改革的關鍵里程碑」。

聯邦司法部最初向舊金山警局提出了272項改革建議，若司法部認定全部達標，則意味著該部門的改革工作完成。

這一消息是在E提案通過的一個月後公布的，批評者認為該提案削弱了警察委員會的監督權，並可能導致新的權利濫用，從而使改革努力受挫。

前地檢處辦公室主任德貝利（Cristine Soto DeBerry）是加州檢察官聯盟的負責人。他表示，E提案與這些備受讚譽的警務改革背道而馳。例如，允許警局發起更多的警車追捕，將有可能危及平民的安全，甚至導致死亡。

警察委員貝內迪克托（Kevin Benedicto）表示，警局已經不是當初改革所追求的那個部門了，仍有大量的工作要做。

批評者認為，無論舊金山警局如何宣傳改革成果，他們仍然受到一些惡劣做法的困擾。

美國公民自由聯盟（ACLU）在一封反對E提案的信中寫道，舊金山警局存在「長期針對有色人種的暴力、不當行為和歧視」，該組織表示E提案推翻了警察改革的三大支柱，監督、問責和透明。

舊金山警長史考特（右）與消防局長尼克森參加華埠活動。（記者王子涵／攝影）
舊金山警長史考特（右）與消防局長尼克森參加華埠活動。（記者王子涵／攝影）

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