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佩斯金參選市長 要看華裔選民挺不挺

編譯廖宜怡╱綜合報導
根據紀事報報導，舊金山華裔選民對佩斯金參選市長的立場分歧。（取自X.com）
根據紀事報報導，舊金山華裔選民對佩斯金參選市長的立場分歧。（取自X.com）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，6日在舊金山華埠花園角廣場宣布參選下屆市長的市議會議長佩斯金（Aaron Peskin），雖然在華埠享有強大的支持率，但政治觀察家和反對者表示，面對日漸傾向溫和派的亞裔選民，這位進步派候選人顯然有一場硬仗要打。

紀事報稱，華埠是佩斯金的政治基地。在2020年選舉中，佩斯金在華埠的四個投票區中贏得了64%到67%的第一選擇選票（first-choice votes），遠高於他在整個選區的表現。

前市府官員李比爾（Bill Lee，音譯）表示，在教育、住房和公共安全議題的立場上，佩斯金與許多亞裔選民相比太過左傾。根據紀事報2022年的分析，從2018年到2020年，舊金山以亞裔居民為主的選區選出的進步派民意代表人數，是全市所有族裔中最少的。

李比爾說：「佩斯金是非常聰明的人，是舊金山最有影響力的進步派人士。他現在與亞裔社區的問題是：一、他不支持罷免前學區委員；二、他不支持罷免前地檢長；三、他支持前市議員馬兆明（Gordon Mar）。」

然而，三名前學區委員、前地檢長博徹思（Chesa Boudin）和馬兆明下台主要都是由亞裔選民促成的。亞裔人口目前占舊金山總人口的37%，是當地最大的非白人族裔群體。

佩斯金接受紀事報訪問時表示，他知道他必須贏得亞裔選民的支持。當被問到是否認為自己對亞裔選民來說過於傾向進步派時，他回答，他認為政治意識型態不應該在市長的執政方式中扮演任何角色。

亞裔社區對佩斯金立場的分歧，在他於花園角舉行的參選宣布會中可以明顯看出。

在競選對手麥法恩（Mark Farrell）組織的一場集會中，約30多名華埠居民和亞裔民眾舉著「任何人都行除了佩斯金」（Anybody but Peskin）的標語抗議；「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）人士、也是麥法恩競選經理的徐加儀（Jade Tu）認為，佩斯金會是一位可怕的（horrible）市長。

另一邊，有數十名華埠長者居民、社區租客協會（Community Tenants Association）和散房租戶舉著用中、英文印製寫有「我們需要亞倫（佩斯金）」（We need Aaron）的標語。知名華埠社區領袖方小龍拿著麥克風說：「佩斯金，感謝你幫助拯救了我們的社區，拯救了華埠！」

傾向溫和派的華裔民主黨協進會（Chinese American Democratic Club）主席招霞說：「我並沒有看到他站在整個城市的華裔社區這一邊，或許他站在華埠某些地方的華裔社區的一邊。」

亞裔 華埠 舊金山

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