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16選區重新計票首日 雙方嚴陣以待

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
加州國會16選區重新計票的首日，聖他克拉拉縣開始從倉庫中取出此前封存的票箱。（記者徐蓓蓓╱攝影）
加州國會16選區重新計票的首日，聖他克拉拉縣開始從倉庫中取出此前封存的票箱。（記者徐蓓蓓╱攝影）

4月15日是加州國會16選區重新計票的首日，聖他克拉拉縣和聖馬刁縣選務處從倉庫中取出此前封存的票箱。初選獲票數平局的兩位候選人羅達倫(Evan Low)和史密提恩(Joe Simitian)競選團隊均一早到達選務處，並全天守候，嚴陣以待。此前第一位要求重計的申請人斯泰金克（Dan Stegink)已經撤回了重計申請。

據聖他克拉拉選務處消息，另一要求重計選票的申請人彭莊煒（Jonathan Padilla）授權的Sutton律所上周五來到選務處，用信用卡支付了1萬2000元的定金。

選務處工作人員目前正在按照彭莊煒的律師所要求的順序，取出各小選區的票箱。一個小選區的票箱要全部取出後才能開始計票，這個過程預計會從周一持續到周二。周二有可能會開始計票。

由於斯泰金克已經撤回了申請，而彭莊煒的律師上周五來到選務處支付定金的時候要求機器計票，所以在一個小選區的選票全部取出後，就會開始機器計票的過程。

據選務處工作人員介紹，羅達倫和史密提恩競選團隊人員15日早晨在選務處上班之前就早早來到現場。選務處開放後，聖縣選務官布謝（Shannon Bushey)向雙方團隊介紹了重新計票流程。隨後有選務處工作人員帶領雙方團隊進入重計工作現場查看。

據悉，雙方競選團隊在聖馬刁縣選務處也同樣派出人員駐守。但從史密提恩競選經理魏斯格（Keith Weissglass）本人駐守聖馬刁縣選務處，羅達倫競選經理佛利諾(Clay Volino）本人駐守聖他克拉拉縣選務處來看，雙方側重似乎略有不同。

選務處現場也不時有普通民眾走進來詢問重新計票的細節。也有要求前往重新計票現場參觀的。

記者從選務處獲得了彭莊煒的律師提供的小選區重新計票先後順序的列表。列在最前面的幾個小選區看來都是羅達倫得票率較少的區域。整個重計小選區列表非常長，有整整5頁A4紙，似乎預示了漫長的計票過程。

另從羅達倫競選團隊處了解到，羅達倫團隊此前致信聖馬刁選務處長切奇（Mark Church)，要求其對返還重計費用立場表態的公函，尚未得到回覆。

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