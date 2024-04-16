華人專家看AI：年底大批應用面世

高源（左）與OpenAI公司推出的最新人工智能模型Sora負責人William Peebles合影。（高源提供）

自OpenAI 公司去年11月推出ChatGPT聊天機器人後，人工智能 （AI）一詞便跨出矽谷 科技圈，走入了普通人的日常生活和工作中。各行各業的人們在被動接受和理解這一科技革新時，有著截然不同的態度，有興奮有擔心。本報15日採訪從業者、研究者高源，探討AI技術未來的發展方向，以及對不同行業的潛在影響。

高源曾任阿里雲產品經理，2023年創辦SenseAI，研究超過40個AI產品。今年3月她來到矽谷，學習觀察AI前沿的研究趨勢，對比美中兩國研究環境。她說：「兩國對於AI技術的發展，態度都算保守。」

「矽谷作為全球科技中心，對於AI的研究非常前沿。表現在相比AI應用，人們更關注在基礎設施的建設，即通用人工智能（AGI）。」高源表示，矽谷的創業者對AI產業有著更長遠的願景，無論是基礎技術層面還是融資層面。「中國的從業者更關注在AI到底能夠帶來什麼樣的價值，更關注結果的產出。」

高源指出，最近隨著AI創業和投資環境的冷靜，矽谷也正在投入AI應用。她預計在年底會有一大批AI應用，解決各行各業的實際問題，更深入走入人們的生活。

談到AI是否會代替人類的工作，導致失業浪潮，高源積極地認為：「AI並不會改變世界。」

她表示，AI發展最完美的階段是解放人類的生產力，幫助人們回歸到真實的生活中。AI會極大提高人類的生產力，短期當總的工作量不變時，AI會替代一些工人的工作，最顯著的現象便是科技業的大裁員。

「但我相信總的蛋糕會變大，AI也勢必會產生新的工作，創造更多工作機會。」高源表示，如內容創作者普遍的焦慮，只要AI擁有足夠的數據支撐模型的計算，便可以擁有和人類相似的創造力。但如指令工程師（Perm Engineer）這一全新工作的產生，在未來懂得與AI交流，運用AI提升創造力將是每個人必修的功課。