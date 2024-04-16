VTA客流量反彈 接近疫情前水平

VTA客流量成長，去年接待了約2500萬名乘客搭乘公車和輕軌列車。(記者葛歆睿╱攝影）

聖他克拉拉谷交通管理局（VTA）在客流量成長方面名列全美最大交通機構排名前五，去年接待了約2500萬名乘客搭乘公車和輕軌列車。該排名由美國公共交通協會（APTA）發布。這一增長是VTA載客量水平的巨大反彈，已經接近2020年初新冠肺炎疫情 開始之前。

2023年，VTA公車乘客量增加了22%，達到2140萬人次，高於全國18%的平均增幅。2023年，VTA輕軌乘客量比上年增加25%，達到450萬人次，而全國輕軌平均成長率為15%。

剛畢業不久的中國留學生 Echo說，她從在聖荷西 州立大學讀書起就租住在市中心的一幢公寓樓內，距離學校不遠，現在工作還在市中心，所以她一直沒有買車，而是選擇搭乘公共交通。

她說，能明顯感覺到，過去一年無論是在公車上還是輕軌上乘客數量都比疫情期間多，但遠談不上擁擠，「可能是因為我從中國來的」。她表示，VTA的路線夠多，基本能夠滿足她的日常出行，但也抱怨「車次太少，不方便」，「每趟車間隔將近30分鐘，著急的時候只能打車」。

VTA服務規畫經理泰里（Jay Tyree）表示，客流量反彈意義重大，「最重要的是，我們的乘客能夠從他們所依賴的公共交通中受益。但它也同時告訴我們，在如何設計和運作交通服務方面做出的決定是正確的。」

VTA徹底改革了其交通服務計畫，創建一個巴士和鐵路交通網路，連通縣內交通最繁忙的地區。VTA早在2019年12月就推出了新的服務，但是三個月後，疫情爆發，導致大多數公共交通的車次和客流量水準大幅減少。

現在居民開始回歸正常生活，客流量正朝著新服務計畫首次推出時的方向發展，客流量較大的路線上的車次更加頻繁，包括沿著Alum Rock Ave和El Camino Real高速公路的522 Rapid線路，和其他幾條路線。