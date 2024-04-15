馬習二會 北加州和統會：有三大突破

北加州和統會新一届理事會舉辦習近平主席會見馬英九一行重大影響座談會。（北加州和統會提供）

北加州 中國和平統一促進會日前舉辦座談會。與會理事就目前在台灣地區新任領導人即將就任前夕，討論時事並就未來台海局勢，美中之間對台灣，亞洲等地緣政治議題進行廣泛的討論。

北加州和統會表示：「本會秉持一貫立場，主張兩岸同屬一個中國，堅持九二共識，反對台獨，致力祖國和平統一。

本會認為中美兩國核心問題是台灣問題，台灣問題是中國內部問題， 應由兩岸人民共同交流協商，攜手邁向和平統一。中華民族是個愛好和平的民族， 希望美國政府及民間能遵循 2023 年在舊金山 APEC 會議中所達成的共識，中美兩國經由多層面經濟文化教育等方面的互訪及交流，促進彼此的尊重與理解，相向而行，共創雙贏。共同實踐『舊金山願景』。」

會議中熱烈討論台灣地區前領導人馬英九 先生率領台灣青年團赴大陸參訪。與會者一致肯定這次4月10 日的馬習二度會面，大家都覺得創下了幾個突破：

1、此次會面是兩岸歷任領導人首次在一方實際控制領土上舉行的會面。此次的習馬二會，會場的佈置就像是兩岸同胞隔台灣海峽相望，中間流著是血濃於水的親情，紐帶相連，兩岸是一家。當前，兩岸關係發展面臨方向和 道路的抉擇，是為了讓歷史悲劇不再重演，讓兩岸關係和平發展成果不得而復失，讓兩岸同胞繼續開創和平安寧的生活，讓我們的子孫後代共享美好的未來。

2、雙方的對話，習主席談到堅持九二共識及反對台獨， 兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有任何外部勢力能夠分開我們。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。

而馬英九先生在致辭的時候也提到了九二共識，也說因為兩岸的情勢緊張，引發了不少台灣民眾的不安，

希望兩岸能夠一笑泯恩仇。在這樣的一個對談中更能夠拉近彼此中間的距離，求同存異。

3、讓隨馬英九先生到祖國大陸參觀訪問的年輕學生們感受到祖國大陸的宏偉雄壯及對訪問團成員的尊重及對等，更應該參與中華民族的偉大復興。 本會對馬英九先生是有期許的，馬英九先生說他是 孫中山先生的信徒。希望馬英九先生能夠不畏艱難，承擔國共內戰歷史的延續問題，繼而完成兩岸必須統一的使命。

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