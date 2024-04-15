金山國父紀念館 紀念蔣介石逝世49年 經貿處人員出席

金山國父紀念館紀念蔣介石逝世49周年。（記者陳意涵／攝影）

4月5日是中華民國 前總統蔣介石逝世49周年紀念日，舊金山 華埠的國父紀念館日前舉行了「先總統蔣公逝世四十九周年紀念大會」。

國父紀念館董事長鍾維君、中國國民黨 駐美國總支部常委，中華民國僑務委員會僑務顧問楊昆山、中華民國駐舊金山臺北經濟文化辦事處朱永昌副處長、金山灣區三民主義大同盟榮譽理事長鄭積森、榮光聯誼會曾勝男會長等出席活動。不少舊金山的華人僑胞都前來參加。

大會開始後，全體肅立，唱中華民國和美國國歌，並向中華民國國旗、美國國旗、國父遺像及蔣公遺像行三鞠躬禮，頌讀先蔣介石遺囑。隨後，各位出席嘉賓紛紛致辭。

中國國民黨駐美國總支部常委楊昆山首先在會上致辭，「感謝蔣總統貢獻，祝願中華民國國運長隆，蔣公精神永垂不朽。」

經文處副處長朱永昌指出，蔣介石畢生對國家民族貢獻很大。他可以說是力行革命的實踐者，秉承了國父孫中山先生的遺志，率領了國民革命軍東征北伐，統一全國，又帶領全國剿匪抗日，贏得了抗日戰爭的勝利，收復了台澎地區，也使中華民國躋身世界五強之列。

他講到蔣介石在台灣的貢獻。二戰之後，因為國共戰爭的失利，中華民國撤守台灣。蔣介石在台灣實施三七五減租、耕者有其田、九年義務國民教育、經濟改革等建設舉措，為台灣後來的民主化改革鋪路。「我們應該效法蔣公為國為民的精神，為我們國家的未來、民族的未來開造新局。」

國父紀念館董事長鍾維君在演講中，從蔣介石小時成長、加入軍校、奉國父為導師一直講到北伐、二戰、內戰和最後在台灣建設。他表示，蔣介石對台灣的貢獻有三方面：光復台灣、建設台灣和保衛台灣。

鍾維君表示，孫中山先生曾在國父紀念館所在地址創辦「少年中國晨報」宣傳中國革命。後來大樓成為中國國民黨駐美國的黨總支部。「在孫中山總理逝世後的半個世紀，是蔣介石領導北伐、完成統一、抗戰、建設台灣、維護主權。蔣介石是真正的三民主義的執行者，是孫中山先生要求和遺志的追隨者和實行者。」

他也表示，蔣介石有功也有過，也許由於蔣介石軍人的個性，他的實踐方法比較強硬一點，得罪不少人，也殺了不少人。