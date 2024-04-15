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金山國父紀念館 紀念蔣介石逝世49年 經貿處人員出席

記者陳意涵／舊金山報導
金山國父紀念館紀念蔣介石逝世49周年。（記者陳意涵／攝影）
金山國父紀念館紀念蔣介石逝世49周年。（記者陳意涵／攝影）

4月5日是中華民國前總統蔣介石逝世49周年紀念日，舊金山華埠的國父紀念館日前舉行了「先總統蔣公逝世四十九周年紀念大會」。

國父紀念館董事長鍾維君、中國國民黨駐美國總支部常委，中華民國僑務委員會僑務顧問楊昆山、中華民國駐舊金山臺北經濟文化辦事處朱永昌副處長、金山灣區三民主義大同盟榮譽理事長鄭積森、榮光聯誼會曾勝男會長等出席活動。不少舊金山的華人僑胞都前來參加。

大會開始後，全體肅立，唱中華民國和美國國歌，並向中華民國國旗、美國國旗、國父遺像及蔣公遺像行三鞠躬禮，頌讀先蔣介石遺囑。隨後，各位出席嘉賓紛紛致辭。

中國國民黨駐美國總支部常委楊昆山首先在會上致辭，「感謝蔣總統貢獻，祝願中華民國國運長隆，蔣公精神永垂不朽。」

經文處副處長朱永昌指出，蔣介石畢生對國家民族貢獻很大。他可以說是力行革命的實踐者，秉承了國父孫中山先生的遺志，率領了國民革命軍東征北伐，統一全國，又帶領全國剿匪抗日，贏得了抗日戰爭的勝利，收復了台澎地區，也使中華民國躋身世界五強之列。

他講到蔣介石在台灣的貢獻。二戰之後，因為國共戰爭的失利，中華民國撤守台灣。蔣介石在台灣實施三七五減租、耕者有其田、九年義務國民教育、經濟改革等建設舉措，為台灣後來的民主化改革鋪路。「我們應該效法蔣公為國為民的精神，為我們國家的未來、民族的未來開造新局。」

國父紀念館董事長鍾維君在演講中，從蔣介石小時成長、加入軍校、奉國父為導師一直講到北伐、二戰、內戰和最後在台灣建設。他表示，蔣介石對台灣的貢獻有三方面：光復台灣、建設台灣和保衛台灣。

鍾維君表示，孫中山先生曾在國父紀念館所在地址創辦「少年中國晨報」宣傳中國革命。後來大樓成為中國國民黨駐美國的黨總支部。「在孫中山總理逝世後的半個世紀，是蔣介石領導北伐、完成統一、抗戰、建設台灣、維護主權。蔣介石是真正的三民主義的執行者，是孫中山先生要求和遺志的追隨者和實行者。」

他也表示，蔣介石有功也有過，也許由於蔣介石軍人的個性，他的實踐方法比較強硬一點，得罪不少人，也殺了不少人。

朱永昌副處長在致辭。（記者陳意涵／攝影）
朱永昌副處長在致辭。（記者陳意涵／攝影）
中國國民黨駐美國總支部常委楊昆山致辭。（記者陳意涵／攝影）
中國國民黨駐美國總支部常委楊昆山致辭。（記者陳意涵／攝影）
國父紀念館董事長鍾維君受邀在紀念活動上演講了長達二十分鐘的蔣公歷史。（記者陳意涵...
國父紀念館董事長鍾維君受邀在紀念活動上演講了長達二十分鐘的蔣公歷史。（記者陳意涵／攝影）

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