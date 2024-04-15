犯人襲擊獄警頻發 舊金山縣監獄緊急封鎖 求援國民兵

自3月29日以來，至少有七名獄警被囚犯打傷，其中兩人傷勢嚴重。（記者王子涵／攝影）

舊金山 縣第二、第三監獄 近日因頻發犯人攻擊獄警的事件，在14日被封鎖。

根據舊金山縣警報告，自3月29日以來，至少有七名獄警被囚犯打傷，其中兩人傷勢嚴重。

舊金山縣警員工會（San Francisco Deputies Sheriff's Association）呼籲縣警長宮本（Paul Miyamoto）、市長布里德（London Breed）和市議長佩斯金（Aaron Peskin）在獄警人手嚴重短缺的情況下，向加州 國民兵求援。

縣警員工會主席隆巴（Ken Lomba）在一封求助信中寫到：「我寫信是為了緊急處理舊金山監獄內，不斷升級的暴力事件，這種情況需要立即採取行動。」

縣警員工會將近日發生的攻擊事件歸類為「囚犯鬥毆」，在獄警人數不足的情況下，這種現象越來越頻發。「獄警不足導致對囚犯間的暴力爭吵行為，反應不足或滯後。自2020年起，獄警人數便出現短缺。」

該工會還報告，2023年報告的囚犯鬥毆事件至少有240起，比2022年增加58%，比同期攻擊報告增加79%。

「這些數字凸顯了我們處境的緊迫性，和進行干預的迫切需要。」隆巴說。「這種趨勢不僅危機囚犯的安全，也給負責維持秩序和安全的縣警員們帶來巨大挑戰。」

由於封鎖，親屬探訪、計畫和服務都被取消。官員們表示，正常運作計畫在下周恢復。

舊金山縣警局發表聲明稱，他們正在積極調查，以確定其根本原因和潛在的相關性。找出襲擊事件的根源，以防止今後再次發生。

舊金山監獄管理局表示，當務之急，市府官員應有限考慮懲教設施的安全和安保問題，如果做不到這一點，不僅會危機囚犯的福祉，還會破壞整個懲教系統的安全和有效性。