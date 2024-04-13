聖荷西311增新功能 解決各式車輛問題

聖荷西市長馬漢(右)宣布，為了使居民能夠更加方便和高效地報告車輛問題，聖荷西311系統推出名為「車輛問題」的功能和工具。(取材自Ｘ平台)

聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）日前宣布，為了使居民能夠更加方便和高效地報告車輛問題，聖荷西311系統推出名為「車輛問題」（Vehicle Concerns）的功能和工具。

這個新功能允許公眾匿名報告各種車輛問題，包括涉及車輛的安全和生活品質問題，例如公共街道上停放的非運營車輛、停放時間過長的汽車、與車輛有關的垃圾和污水問題、登記過期超過六個月及以上的車輛。 聖荷西311系統會自動將問題發送給相應的部門或團隊，以加快車輛標記和清除過程。

「增加這些新的功能將有助於滿足市議會重點關注領域中的清理社區，」市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說。

聖荷西市政府鼓勵居民、工作人員和遊客下載勵311應用程序，或訪問 https://311.sanjoseca.gov，使用網路瀏覽器嘗試新服務。民眾也可以在城市範圍內透過固定電話或手機撥打311，報告各種非緊急問題。

「在矽谷 的首都，我們一直在創新，我們的聖荷西311服務也不例外，」馬漢說， 「我們的居民想要一個安全、清潔的聖荷西，我們新的『車輛問題』功能，允許居民比以往任何時候都更容易成為解決方案的一部分。」