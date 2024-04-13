備課神器 AI中文教學工具箱眾籌中

來自台灣的科技新創公司大話中文，3月中發布了協助海外中文教學的生成式人工智慧(AI)模型。（大話中文提供）

來自台灣的科技新創公司大話中文，3月中發布了協助海外中文教學的生成式人工智慧 (AI )模型，並將服務架設在Discord上，作為最小可行性產品。發布當天，台灣教育部 兩岸與國際教育司即派專員聯絡，表達了對這個技術突破的重視。在幾個星期內，吸引數百位來自世界各地的中文老師上線測試。

大話中文成立於2021年，創辦人林渝軒根據在美國教中文的經驗，發現海外中文教材需要高度客製化，許多老師花費大量時間在自編教材，因此希望可以透過現在最新的AI科技，突破海外中文教育的困境。

「無論在哪裡教中文，我身邊的海外中文老師都須花費超過六、七成工作時間去撰寫教材和練習作業。」林渝軒無奈地表示：「備課是很有趣的，不應該把大部分時間耗在教材排版、調整圖片、編輯拼音這些重複性高，又消耗精力的事情上。我認為備課應該要讓老師像是一位導演，花時間在規畫、設定教學目標和重點，而不是花時間在製作布景和道具上。」為此，大話中文規畫了一個完整的平台，希望可以提供從老師備課、學生練習、評量回饋到課堂管理的一站式解決方案。

在這個平台上，老師從AI模型生成課文後，傳到線上編輯器中提供老師編輯。在編輯器上，老師可以在幾分鐘內生成包含課文、生詞、語法、練習的簡報、教材和學習單，還可以快速編輯繁體和簡體字、拼音；聽、說、讀、寫的練習題，可透過線上課程系統指派給學生，學生能在平台上直接練習，讓AI直接給予即時回饋。平台亦將搜集學生練習的狀況，整理給老師。最後，老師可以根據學生在平台上的記錄，輸出綜合成績。老師還可以根據紀錄，生成複習和接下來的教材。

這套系統不但適合老師使用，更適合引入學校或教學機構中。同時中級程度以上的自學者，也可以使用。

4月至5月初，大話中文在Kickstarter群眾募資網站上，進行了「AI Chinese language teaching kit」的群眾募資專案 (www.kickstarter.com/projects/dahuachinese/ai-chinese-language-teaching-kit)。創辦人林渝軒指出：「我們已經把關鍵技術做出來了，也知道這是一個非常大的需求，但在繼續往下走之前，我們要確定這個需求是否有市場？海外中文教育界是否已經準備好這樣革命性的產品誕生？教育市場較為保守，因此我們必須透過群眾募資來驗證市場。」

在Kickstarter網站上，除了可以直接預購之外，也提供小額捐款的選項，讓對中文教育有興趣、認同理念的民眾支持這個專案，為中文教學的未來出一分力，實現更優質、輕鬆、多元的中文課堂教學。