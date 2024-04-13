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被控奴役助理 科技公司前CEO反控敲詐勒索

編譯組／綜合報導
灣區科技業前執行長被控把助理當性奴，他日前向聖荷西美國地方法院提出反訴，控告原告與律師敲詐。(圖取自美國地方法院加州北區官網)
灣區科技業前執行長被控把助理當性奴，他日前向聖荷西美國地方法院提出反訴，控告原告與律師敲詐。(圖取自美國地方法院加州北區官網)

灣區一名前科技業執行長被指控奴役他的助理、把她送入「令人厭惡的性恐怖黑暗深淵」，現在，他反指控女助理的知名好萊塢律師，威脅除了已付出根據法律和解款項之外，若不另外再支付助理1000萬元，就把女助理故事登上名人八卦網站媒體「TMZ」。

藍恩(Christian Lanng)於2010年共同創辦軟體公司「Tradeshift」並擔任執行長，根據一份法律和解協議，向法庭文件中被認定為「無名氏」(Jane Doe，訴訟程序中不具名的當事人)的前助理支付金額，目前仍存在爭議，也是正進行的法庭對抗的核心。

去年12月，女助理起訴蘭恩、稱她在被聘用為這家總部位在舊金山軟體公司的行政助理數月內，被藍恩強迫簽署一份「奴役合約」(slave contract)。她透露，之後則是多年的強暴、性虐待、酷刑與攻擊。

Tradeshift於2018年以11億元估值獲得「獨角獸」(unicorn)地位，捷報就在女助理提出訴訟前幾周宣布，但在管理層得知藍恩「嚴重性侵犯與性騷擾指控」之後，公司以「來自多種因素的嚴重不當行為」解雇藍恩。

本周，藍恩起訴女助理與其代表律師佛德曼(Bryan Freedman)敲詐勒索。反訴也揭露訴訟未提及細節：在女助理提出訴訟之前，藍恩已同意於2022年和解協議支付1000萬元，以解決索賠問題。

聖荷西水星報」報導，藍恩在電子郵件表示，他與女助理之間存在自願關係，女助理提出的訴訟「毫無根據」，助理與律師提出的主張「完全錯誤，並且與詳細證據直接矛盾。」

藍恩9日向聖荷西美國地方法院提出的反訴稱，女助理對他提出訴訟作為證據A提交的「奴役合約」，僅是網路下載的性道具，從未在現實中使用過。他在法庭文件中稱，與原告律師代表達成和解後，收到簡訊並威脅，若藍恩不多給女助理1000萬元，便將故事洩漏給TMZ，金額已超出根據協議已支付費用。

藍恩的發言人12日表示，根據和解協議，他已向原告支付67萬5000元。

律師佛德曼的發言人則指出，67萬5000元與和解金無關。藍恩根據和解向原告支付25萬初始費用，但尚未支付所需的分期付款。

聖荷西 性騷擾 灣區

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