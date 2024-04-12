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北加慈濟分會將舉辦家庭安全博覽會

記者葛歆睿 /╱聖荷西報導
慈濟基金會北加州分會與加州LISTOS計畫合作，將於4月21日在聖荷西慈濟志業園區舉辦「家庭安全博覽會」。（主辦方提供）
慈濟基金會北加州分會與加州LISTOS計畫合作，將於4月21日在聖荷西慈濟志業園區舉辦「家庭安全博覽會」。（主辦方提供）

為傳達防災意識，加強民眾備災能力，並培養能夠真正發揮作用的急救技能，慈濟基金會北加州分會與加州LISTOS計畫合作，將於21日在聖荷西慈濟志業園區舉辦「家庭安全博覽會」。本次活動面向華文社區，將以中文為主，小部分英文內容有同聲傳譯可以使用，需自備智能手機和耳機。活動免費入場，主辦單位將提供午餐，座位有限。請使用此連結進行註冊：https://tzuchi.us/zh/events/listos-family-safety-expo。

慈濟北加州分會成立於1993年，在過去的30年間，為美國西北地區各州提供服務，每當災害發生後，慈濟志工都投入龐大時間精力賑災，與事發當地政府、紅十字會合作為災民籌集捐款、捐贈物資。

慈濟北加州分會副執行長謝明晉介紹，慈濟除了在賑災當時提供緊急幫助，也在災後數年的時間裡長期援助重建，此次舉辦「家庭安全博覽會」，是更進一步在災害發生之前提醒家庭，做好防備工作，提高優惠意識。

博覽會為全天活動，包括上午的兩個小組討論和下午的四個主題演講，除了關於地震、水災、火災等自然災害的家庭急難準備，也針對槍擊、電信詐騙、網路攻擊等人為事件，進行提高警覺的教育。多個州、縣、市政府中與安全防備有關單位將會參加此次博覽會，提供民眾與專家互動、交流訊息的機會。

謝明晉說，在一天的活動中，能夠進行的訓練和傳達的資訊都很有限，活動的重點是「提高能見度」，「大家知道資源怎麼去找，窗口怎麼聯繫，怎麼把訊息帶回去傳達給更多民眾」。

除了宣導家庭安全之外，主辦方也希望宣導調環保理念，因此會提供素食午餐，藉此提醒民眾，很多自然災害都是環境惡化所引起。

博覽會的協辦單位包括：北加州台大校友會、北加州中國大專校友會聯合會、北加州庫比蒂諾急難救助協會、安禾基金會（AH Life Foundation」、聖荷西台聯會、北加州中華耆英聯合會、北加州中文學校聯合會。當天，各協辦單位會在現場設立展示攤位，另外還有攤位獎品，對答遊戲獎品及許多現場抽獎。

活動訊息

日期：4月21日

地址：上午10時至下午4時

地址：慈濟志業園區，2355 Oakland Road, San Jose, CA, 95131

註冊：https://tzuchi.us/zh/events/listos-family-safety-expo

如需更多的資訊，請電：408-457-6969，或訪問：www.tcnw.org

慈濟北加州分會成員與博覽會協辦單位代表。（記者葛歆睿╱攝影）
慈濟北加州分會成員與博覽會協辦單位代表。（記者葛歆睿╱攝影）

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