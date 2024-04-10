摩根大通收購 金山第一信託銀行5／24走入歷史

摩根大通集團宣布，舊金山第一信託銀行下個月將正式走入歷史。（電視新聞截圖）

摩根大通 集團（JP Morgan Chase）證實，總部位於舊金山 的第一信託銀行（First Republic Bank，又譯第一共和銀行）的收購工作將於5月24日完成，屆時，第一信託銀行原有的標誌和企業識別系統將不再使用，正式走入歷史。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，摩根大通表示，他們將關閉全美62間第一信託銀行分行，包括灣區 的25間。客戶將收到郵件通知，告知他們的第一信託銀行帳戶將於國殤日（Memorial Day）周末轉換為摩根大通帳戶，客戶可立即使用各分行服務和自動提款機。第一信託銀行各分行關閉時間定於5月24日周五下午。

第一信託銀行曾經以老鷹標誌、綠金雙色制服和口號「為您服務是我們的榮幸」（It’s a privilege to serve you）為民眾熟知。這家曾擁有84間分行的銀行於2023年宣布倒閉。

摩根大通發言人杜布羅斯基（Jerry Dubrowski）表示，灣區25間第一信託分行將有15間會完全關閉，其他10間將重新裝潢，以現有名稱「大通」（Chase）或新品牌名稱「JP摩根」（JP Morgan）重新開業，服務原有客戶。

杜布羅斯基指出，將被關閉的灣區第一信託銀行大多是距離現有大通銀行不到1哩的分行，這些分行的窗戶上已貼出關閉告示，地點包括洛斯阿圖、庫比蒂諾、蒙洛公園、紅木城、聖拉菲、聖他羅莎、丹維爾和舊金山四間分行。

第一信託銀行開設的第一間分行位於舊金山111 Pine Street，這間分行正在重新裝潢，會在今年夏季重新營業。杜布羅斯基證實，會以新品牌名稱「摩根」重新開業的分行位於蒙洛公園、巴洛阿圖、山景城、納巴和舊金山社區購物中心Laurel Village。

第一信託銀行於1985年創立於舊金山，以服務富裕社區客戶聞名。當利率於2022年和2023年開始上升時，第一信託銀行陷入困境，信用評級遭到下調，股價暴跌，投資人紛紛退出，最終倒閉。