矽谷選民投票 驚現憑感覺論調

加州選舉信息網站BayAreaVotes提供投票統計數據。（翻攝自網站）

加州16選區國會議員的選舉牽動人心，誠如兩位打成平局的候選人所言，「每一張選票都算數。」那麼，矽谷 選民是如何決定手中選票的去向的呢？聖荷西「信使報」(Mercury News)近日專訪了幾位矽谷選民，結果出人意料。

第一位受訪者是來自薩拉度加市中心地區的謝斐（Linda Schaefer）。她是一位保守的共和黨 人，通常都會選擇與自己立場相近的候選人。但這次初選，她說她想得很多，最後在11名候選人中，她選擇了華裔候選人羅達倫（Evan Low）。

被問及原因時，謝斐說：「不要問我為什麼，我就是選了。別問我他是民主黨還是共和黨。我根本都不記得。」

謝斐所在的位於薩拉度加市的第4692號小選區只是本次16選區選舉大平局的一個縮影。這個位於聖他克魯茲山脈腳下、麵包坊、精品店和瑜珈館林立的小鎮中心，最終所有郵寄選票的計票結果是羅達倫對史密提恩（Joe Simitian）98票對98票。在11個前往投票 站投票的選民中有6個人投給羅達倫，5個投給史密提恩。這兩位候選人在起碼9個小選區都這樣幾乎打平。

第二位受訪者內爾森（Cecilia Nelson）是山景城一位26歲的機械設計工程師。她一度傾向於羅達倫，但是和男朋友一起上網研究了一番後，她最終選擇了李卡多。原因主要是基於李卡多在住房和遊民問題上的立場。

第三位受訪者是羅達倫曾經登門拜票的薩拉度加居民瑟帕（MaryAnn Serpa)。瑟帕坦言她和自己43年的伴侶梅德尼（Julie Mednick）都很分裂。一方面，她們喜歡史密提恩多年從政的經驗，尊重羅達倫作為LGBT的身份。但是她覺得李卡多更加親近。她說：「他的爸爸在米歇爾媽媽餐廳（La Mere Michelle）吃飯。」這家餐廳是薩拉度加的一處地標。

瑟帕和梅德尼最後分別把票投給了史密提恩和李卡多。

最後一位受訪者是現年66歲的王雅美（Jamie Wong，音譯）。她說，自己在初選中把票投給了羅達倫，因為喜歡他在州議會擔任眾議員的經驗。但她有考慮到現年53歲的李卡多在華府遊說的經驗。不過她說：「我希望投票給比史密提恩更年輕的人。」

在問到11月大選的投票意向時，在薩拉度加市中心經營畫廊的瑟帕表示自己並不清楚。她說：「現在有三個人出線、其中兩個人平局，我是真的不知道該選誰了。我要重新考慮一下。」