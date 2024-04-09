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屋崙市府 新聘首席住房政策官

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙市住房與社區發展局聘用豪斯瓦爾德擔任首席住房政策官，負責政策和立法事務。（屋崙市府供圖）
屋崙市住房與社區發展局聘用豪斯瓦爾德擔任首席住房政策官，負責政策和立法事務。（屋崙市府供圖）

屋崙市住房與社區發展局總監溫斯坦（Emily Weinstein）表示，已經聘用豪斯瓦爾德（Sasha Hauswald）擔任首席住房政策官，負責政策和立法事務，幫助無論應對遊民危機和可負擔房融資。豪斯瓦爾德履歷豐富，此前負責監督加州可負擔住房開發和遊民服務提供資金的貸款和撥款項目，還是紀錄片「家是旅館」（Home Is a Hotel）的製片人。

市長盛桃表示，憑藉豐富的經驗和對包容性住房政策的執著追求，她相信豪斯瓦爾德將為屋崙政府的優先事項做出寶貴貢獻。她的領導能力有助於指導屋崙為遊民提供庇護所，並為所有屋崙人創造更多可負擔房機會。

豪斯瓦爾德此前在加州住房和社區發展廳（CA HCD）工作，作為州長任命的官員，負責管理16個加州可負擔房、服務和基礎設施項目，包括家匙Homekey計畫、填充式基礎設施補助金計畫、「無地如家項目」（No Place Like Home）等。她最近的職務是聯邦項目副主任，負責監管緊急租房援助計畫，該計畫使近40萬戶家庭免於被驅逐。

豪斯瓦爾德曾發表過多篇文章，是紀錄片「家是旅館」的製片人，這部紀錄片講述金山散房旅館（SROs）中的居民。她擁有柏克萊加大戈德曼公共政策學院公共政策碩士學位和衛斯理安大學文學學士學位。

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