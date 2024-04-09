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李卡多探尋民調 思考重新計票

編譯組╱綜合報導
聖荷西焦點報報導，聯邦眾議員第16選區候選人李卡多（中）競選團隊正在進行民調了解是否該要求重新計票。同時晉級11月決選的候選人還有羅達倫（左）和史密提恩（右）。（電視新聞截圖）
聖荷西焦點報報導，聯邦眾議員第16選區候選人李卡多（中）競選團隊正在進行民調了解是否該要求重新計票。同時晉級11月決選的候選人還有羅達倫（左）和史密提恩（右）。（電視新聞截圖）

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）報導，在距離加州聯邦眾議員第16選區選舉重新計票截止日期只剩一天之際，有一項新民調正在當地進行，目的在了解如果候選人李卡多（Sam Liccardo）能擠掉一位晉級的候選人的話，他的勝算是否會提高。

加州聯邦眾議員第16選區選舉候選人羅達倫（Evan Low）和史密提恩（Joe Simitan）在初選中的得票並列第二，依照加州選舉法，羅達倫、史密提恩和得票最多的前聖荷西前市長李卡多三人都可晉級11月決選。不過，如果有人在9日下午5時之前要求重新計票，這個情況可能改變。

焦點報報導，羅達倫和史密提恩都表示，他們不會要求重新計票，但李卡多的團隊一直保持沉默。政治消息人士表示，李卡多的團隊可能正在利用民調探尋重新計票對他是否有利。根據估計，重新計票的費用可能超過40萬元。

根據焦點報取得的民調問卷截圖，這項委託麥奎爾調查公司（McGuire Research）進行的民調詢問選民，他們在初選中投票給誰、如果今天舉行決選他們會投票給誰。它還問選民，如果李卡多只與羅達倫或史密提恩競爭，他們會投票給誰，以及他們支持李卡多的程度有多高。根據民調問題的措辭和進行的時機，政界人士猜測，民調幕後的操作者應該是李卡多的團隊，但李卡多團隊不予置評。

焦點報表示，儘管羅達倫和史密提恩打成平手同時晉級是許多人樂見的，但決選有三名候選人將迫使每位候選人重新評估他們的選戰策略。

曾在南灣擔任過聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）2016年選舉競選經理的帕維茲沙希（Brian Parvizshahi）表示，李卡多要求重新計票以淘汰一名競爭對手有其道理。

帕維茲沙希認為，李卡多是三人中最溫和派的候選人，三路決選可能危及他在初選中領先羅達倫和史密提恩5個百分點的優勢。相反地，羅達倫因為是唯一的亞裔和多元性別群體候選人，也是最傾向進步派的候選人，有機會在兩位較年長的白人候選人較勁中脫穎而出。

帕維茲沙希說：「我認為，這是純粹的經濟學，如果他有資金重新計票，而且民調若顯示他有機會擊敗其他兩位候選人其中的一位，那麼，要求重新計票將符合他的最大利益。」

民調 加州 眾議員

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