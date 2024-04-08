金山返鄉計畫助遊民回家 但未追蹤去向

圖為舊金山街頭遊民宿營地。(本報檔案照)

在過去兩年，因舊金山 的「返鄉計畫」（Homeward Bound ）為數百名無家可歸者提供了返鄉巴士、火車和機票服務，但並沒有數據追蹤這些無家可歸者去了哪裡。

一直以來舊金山無家者的來源，是最具爭議的話題，政策制定者認為，從外地湧入舊金山獲得福利，申請住房的無家者，應該被遣返回原籍。 支持舊金山遊民 返回家鄉的服務計畫，日前在市議會上擴大，並成為永久性市府服務項目。 預計將有更多遊民得到免費的車票踏上回家的路。

自2022年約有400人透過「Homeward Bound」搭乘巴士、火車和飛機被送走。 但市政府部門，並沒有具體的支付了多少公共汽車、火車或機票的詳細信息可提供，並不知道被送走的無家可歸者去向了哪裡。

住在支持性住房的無家者也可申請返鄉車票。（記者李怡／攝影）

「返鄉計畫」（Homeward Bound）由現任州長、前舊金山市長紐森（Gavin Newsom）提出，在城市庇護所或永久性支持性住房內居住的遊民都可申請。市府工作人員會提前聯繫參與者的家人，為其購買車票和餐食，然後開車將其送到越灣交通中心（Transbay Transit Center）離開。

歸途服務的單人成本僅為400元，對比城市建造一處可負擔住房單元高達120萬元的高昂造價，擴大歸途項目成為合理的選擇。

該提案最初由市議員安世輝（Ahsha Safaí）提出，他也正在競選下一任金山市長。 他先前曾炮轟市長布里德有意減少歸途項目的服務，導致參與人數在近年來減少。在他的提議中，舊金山公共服務局（San Francisco Human Services Agency）和遊民支持性住房部負責歸途的運作。

安世輝辦公室統計，2022年到2023年，有341人參與了歸途計畫。 「市政府差點讓這個計畫淹沒在層層的官僚主義當中。」

返鄉計畫2005年啟動以來，超過1.3萬名無家可歸者離開了舊金山街頭，回到家人身邊。 後續的調查也顯示，約60%的參與者仍與家人住在一起。但從2020年開始，參與計畫的人數下降到447人。2021年為271人。

安世輝表示，選擇參與返鄉計畫的參與者通常住在加州 境內，對於這樣短距離歸途的情況，成本只需要不到200元。 「這是一種雙贏的局面，既加強了對參與者的支持，也節省了社會服務成本。」