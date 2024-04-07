中美文化藝術協會6/29辦旗袍大賽

中美文化藝術協會發布，第14屆旗袍皇后比賽訂於6月29日舉辦。（記者楊逸辰╱攝影）

中美文化藝術協會日前在華埠 發布，第14屆旗袍皇后比賽訂於6月29日舉辦，報名截止日期是5月31日。

中美文化藝術協會和旗袍皇后比賽創辦人林炳昌，中美文化藝術協會會長譚國亮、名譽會長李一冰和李安琪等協會和主辦人員出席活動。

李一冰介紹，第14屆旗袍皇后比賽，凡年滿18嵗以上，70嵗以下的女性只要能夠穩步在舞臺上行走，自備傳統式旗袍（立領、大腿兩側開叉），並自覺遵守參賽規則者都可以參賽。比賽分爲兩組，紅寶石組年齡範圍為18-40歲，鑽石組年齡範圍為41-70歲。本次比賽在以往旗袍皇后、最佳儀態、最佳古典美、最佳現代美、最佳設計獎、最佳人員等獎項的基礎上增加了才藝獎。旗袍皇后的獎金為500元，其餘獎項的獎金爲300元。

林炳昌表示，中美文化藝術協會2007年創辦到現在已17年，在舊金山 灣區最閃亮的招牌就是協會舉辦的旗袍皇后比賽。在舉辦的第一年和第二年（2008年和2009年），遭遇金融海嘯，華埠的經濟很差，為了吸引遊客和居民來到華埠，比賽受到市政府的資助。當時的舊金山市長、如今的州長紐森 鼓勵在花園角廣場舉辦比賽。第三年開始，協會不再受到市政府資助，而是自己籌款舉辦比賽。

林炳昌表示，如今旗袍比賽一年比一年好，一年比一年影響力大，全國各地的旗袍愛好者都前來舊金山參賽，前美國國會議長裴洛西更是頒獎給比賽，稱每年的六月應該是中美旗袍月。他希望有一天可以和中華總商會那樣有遊行的規模，乃至將大賽舉辦到國家級別的水平。