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用黃金驅邪求健康 「祈福詐騙」盯上迷信華婦

編譯組／5日綜合報導
華人移民遭「祈福詐騙」案件屢屢發生。舊金山市長布里德等官員持續拜訪不同華人老年人社區，舉辦論壇解釋騙局，防止民眾受騙。(圖取自舊金山警局臉書)
華人移民遭「祈福詐騙」案件屢屢發生。舊金山市長布里德等官員持續拜訪不同華人老年人社區，舉辦論壇解釋騙局，防止民眾受騙。(圖取自舊金山警局臉書)

上月底，68歲長期居住在舊金山日落區的華人移民Vickie Wong原在街上散步，突然有三名說廣東話的陌生中年婦女向她走來，堅稱她受到「詛咒」，說服她從家中拿出貴重物品參加「祈福儀式」。儀式上，騙子偷偷將Vickie Wong裝有價值5萬元黃金以及超過1000元現金、與另一個袋子調換。數小時後返家，受害者才發現是一場騙局。

「舊金山標準報」報導，繼去年底以來發生多起類似詐騙案件後，3月27日發生最新「祈福騙局」、震驚舊金山執法部門。這種騙局屢屢在華人社區發生，被害人背景結構都很相似、皆為迷信、只會說一種語言的老年婦女。

地方檢察官辦公室已啟動教育活動，提高華人社區認識。但這類騙局多年以來一直在舊金山華人社區出現。

先前案例顯示，詐騙者有時是持有簽證的中國公民，在美國華人社區尋找被害人，導致執法部門很難進行逮捕。「祈福騙局」在疫情期間幾乎完全停止，但現在觀光業恢復，一些騙子又重回。

Vickie Wong正接受地方檢察官辦公室與舊金山警局的協助。她同意與執法官員一起揭露騙局。市長布里德、警察局長史考特(Bill Scott)與檢察長謝安宜持續拜訪不同華人老年人社區，舉辦論壇解釋騙局，防止民眾受騙。

現尚不清楚自去年以來已舉報多少案件。由於部分華人移民可能會因被詐騙損失鉅額金錢而感到羞恥，選擇不向警方報案，因此，實際受害人數可能更多。

Vickie Wong說明案件發生經過。首先，一名接近她的婦女詢問她哪裡可找到「名醫」，因為女兒中邪。Vickie Wong回說不知道，但隨後有第二名婦女出現、說知道哪裡有醫生，帶領她們步行到安靜住宅區。第三名婦女自稱是名醫孫媳，稱名醫會協助淨化中邪。

騙局進行時，Vickie Wong不知道前兩名婦女在交談時，偷偷錄音，問了一些Vickie Wong個人問題，包括姓名與年齡。名醫知道她的個人生活，讓她誤信醫生有能力。第三名婦女告訴她，因為曾踩過一名車禍死者的血、給全家帶來詛咒，擺脫邪氣唯一方法就是帶一些生米與家中現金、黃金舉行祈福儀式。

直到儀式結束返家，Vickie Wong才意識到自己受騙，自己的袋子被掉包，袋裡黃金及現金被換成瓶裝水、濕紙巾與其他非貴重物品。她即刻向警方報案。

騙局似乎與其他騙局過程相似，總是從尋找名醫開始，稱目標被害人被詛咒或有健康問題，可協助治癒。

警局日前宣布，在洛杉磯逮捕一名與舊金山今年1月發生的兩起詐騙案有關的男性嫌犯。Vickie Wong案件仍在調查中。Vickie Wong表示，希望市府官員在華人社區張貼更多標語或配備更多警車，以震懾騙子，並警告社區警惕詐騙。

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