史丹福大學商學院長朗文 將接任新校長

史丹福大學任命該校商學院院長朗文為新任校長。(圖取自史丹福大學官網)

史丹福大學 4日宣布，遴選該校商學院院長、經濟學家暨拜登 總統科技顧問委員會成員朗文(Jonathan Levin)為第13任新任校長，結束了歷時7個月尋找接替前校長泰希爾─艾偉恩(Marc Tessier-Lavigne)過程。

51歲的史大新任校長朗文，將於8月1日接任新職、接替臨時校長薩勒(Richard Saller)。朗文是史丹福大學校友，2016年來一直領導史大商學院。

史丹福大學校董會主席楊致遠(Jerry Yang)聲明，朗文帶來少見的特質總和：深切了解並熱愛史丹福、令人印象深刻的學術與領導成功紀錄、解決複雜策略問題的分析能力，以及合作與樂觀工作作風。

史丹福目前擁有90億元預算、360億元捐款與1萬7500名學生，其中大部分是研究生。這所名牌大學招收大學部學生少於8000人。

朗文在聲明表示，展望史丹福未來，感到榮幸可加強對學術卓越與自由的承諾；培養開放、好奇心與彼此尊重的原則。他讚賞史大鼓勵他在學術界追求職業生涯，對於被邀請領導史大，感恩並且謙遜。在超過30年的時間，史丹福對他意義重大。

朗文於1994年在史丹福取得英文與數學學士學位。1996年在牛津大學獲得經濟學碩士學位。三年後在麻省理工學院獲得經濟學博士學位。

由20位成員組成的遴選委員會指出，在對校園與校友進行訪問、進行超過50次聽證會議，收到包括800個被提名優秀候選人姓名之後，選擇了朗文作為新任校長。

委員會指出，作為商學院院長，朗文擅長將大家聚集在一起，表現建立多元化與彼此尊重的團體堅定承諾。他強調大學對現今關鍵問題的影響，例如可持續性、技術影響與民主大學機構力量。委員會並讚許朗文的「廉正」(integrity)。

史大前任校長泰希爾─艾偉恩在被調查發現與人合著的數篇學術論文研究數據存在「嚴重缺陷」(serious flaws)、但未能解決問題之後，去年7月辭職。但調查報告並未發現任何證據顯示他故意偽造資料。此後他撤回多份研究報告。

新任校長朗文於2000年加入史大，他是美國經濟學會頒發、素有小諾貝爾 經濟學獎之稱「約翰‧貝茲‧克拉克獎」(John Bates Clark Medal)得主，該獎項旨在表彰40歲以下最傑出美國經濟學家，在經濟思想與知識提供卓越貢獻。