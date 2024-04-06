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經文處4/26南灣行動領務共50名額 8日起預約 僅收件

記者葛歆睿 / 南灣報導
經文處將於4月26日在南灣舉辦行動領務，4月8日上午9時起開放預約。（記者葛歆睿／攝影）
經文處將於4月26日在南灣舉辦行動領務，4月8日上午9時起開放預約。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處將於4月26日（周五）在南灣僑教中心舉辦行動領務，受理民眾申辦「換發護照」及「授權書」、「出生/死亡證明」、「結婚證明」、「居住國外證明」申請案。

僑胞於4月8日上午9時起在經文處元網站www.tecosf.com預約，印出確認單，就可於26日上午10時至下午1時將已填妥的表格及應備的文件，直接帶到南灣僑教中心一樓多功能廳櫃檯辦理相關業務。現場僅提供收件服務，不發件亦無法速件處理，僅限本人親自辦理，不接受代辦。當日僅受理50位民眾，網路預約36位、現場發放號碼牌予80歲以上僑胞14位，額滿不再受理。南灣僑教中心地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas，CA 95035

為節省等候時間及提高服務品質，經文處提醒僑胞抵達僑教中心一樓領務櫃檯前，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費。規費僅接受現金、銀行本票（Cashier Check）或匯票（Money Order）支付，抬頭請寫「TECO」。現場恕不找零，亦不接受個人支票信用卡。倘文件不全，恕無法收件，感謝僑胞的配合與諒解。

首次申請護照、辦理入國證明書等仍請親至舊金山辦事處辦理，其他各項領務業務建議採郵寄申請，相關申請資料請郵寄至經文處，地址：555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco，CA 94111。務必註明申辦業務，如護照、簽證、授權書、入國證明書等。

經文處表示，在所有文件均備齊的情形下，目前晶片護照發照時間約8至10周、文件證明與授權書約兩周。另囿於人力短缺，暫無法提供查件服務。倘需補件，經文處工作人員將主動聯絡，請勿在申請案送出數日後，即來電或電郵查詢進度、或確認本處是否已收到，以利承辦人專心趕件。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，請參考經文處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo/index.html。僑胞如有疑問，可電郵：[email protected]，或致電洽詢：4153627681。

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