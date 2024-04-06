矽谷科學家 打造全球最大天文學數位相機
經過20年努力，聯邦能源部SLAC國家加速器實驗室的科學家、工程師、及其合作者，完成了「遺留時空勘測」（Legacy Survey of Space and Time，LSST）相機。這是有史以來最大的天文學數位相機，它的誕生或將改變人類對宇宙的認知。
LSST相機將被安裝在位於智利安第斯山脈高處的魯賓天文台（Rubin Observatory）西蒙尼巡天望遠鏡（Simonyi Survey Telescope）頂部。SLAC科學家表示，該相機的大小與一輛小型汽車相當，重約三噸。該相機的前鏡頭估計有三呎寬。這是迄今為止為此目的製造的最大鏡頭。它的焦平面有201個單獨客製化的感測器，科學家稱這些感測器不超過「人類頭髮寬度的十分之一」。
據科學家稱，該相機的分辨率非常高，需要數百台高解析度電視才能以全尺寸顯示其中一張圖像。它的圖像非常詳細，可以解析大約15哩外的高爾夫球，同時覆蓋比滿月寬七倍的天空。這些圖像包含數十億恆星和星系，將有助於解開宇宙的祕密。
LSST相機擁有3200兆像素，能夠使研究人員觀察到前所未有的宇宙細節。在接下來的10年裡，它會產生大量數據，研究人員將透過挖掘這些數據來獲得對宇宙的新見解，主要是為了更好地了解占宇宙物質85%的神祕物質—暗能量。
該相機也將有助於了解銀河系。研究人員希望繪製出更詳細的銀河系地圖，深入了解其結構和演化，以及恆星和其他天體的性質。
除了大圖片之外，相機將有助於探索太陽系中的「小物體」。根據魯賓天文台估計，該計畫可能會使已知物體的數量增加十倍。這可能會讓人類對太陽系的形成有新的認識，或許有助於辨識距離地球太近的小行星所帶來的威脅。
最後，科學家將用LSST相機研究夜空如何變化，例如恆星如何死亡或物質如何落入星系中心的超大質量黑洞。
隨著LSST相機的完成及其即將與智利魯賓天文台其他系統的集成，科學家很快就會開始製作有史以來最偉大的宇宙影片，和有史以來資訊最豐富的夜空地圖。
SLAC國家加速器實驗室原名為史丹福線性加速器中心，是位於灣區蒙洛公園市由聯邦政府資助的研發中心。該實驗室成立於1962年，現由美國能源部資助，由史丹福大學管理。
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