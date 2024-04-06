矽谷科學家 打造全球最大天文學數位相機

LSST相機的前視圖，顯示內部3200兆像素的焦平面。（SLAC 國家加速器實驗室提供）

經過20年努力，聯邦能源部 SLAC國家加速器實驗室的科學家、工程師、及其合作者，完成了「遺留時空勘測」（Legacy Survey of Space and Time，LSST）相機。這是有史以來最大的天文學數位相機，它的誕生或將改變人類對宇宙的認知。

LSST相機將被安裝在位於智利安第斯山脈高處的魯賓天文台（Rubin Observatory）西蒙尼巡天望遠鏡（Simonyi Survey Telescope）頂部。SLAC科學家表示，該相機的大小與一輛小型汽車相當，重約三噸。該相機的前鏡頭估計有三呎寬。這是迄今為止為此目的製造的最大鏡頭。它的焦平面有201個單獨客製化的感測器，科學家稱這些感測器不超過「人類頭髮寬度的十分之一」。

據科學家稱，該相機的分辨率非常高，需要數百台高解析度電視才能以全尺寸顯示其中一張圖像。它的圖像非常詳細，可以解析大約15哩外的高爾夫球，同時覆蓋比滿月寬七倍的天空。這些圖像包含數十億恆星和星系，將有助於解開宇宙的祕密。

LSST相機將被安裝在位於智利安第斯山脈高處的魯賓天文台西蒙尼巡天望遠鏡頂部。（SLAC 國家加速器實驗室提供）

LSST相機擁有3200兆像素，能夠使研究人員觀察到前所未有的宇宙細節。在接下來的10年裡，它會產生大量數據，研究人員將透過挖掘這些數據來獲得對宇宙的新見解，主要是為了更好地了解占宇宙物質85%的神祕物質—暗能量。

該相機也將有助於了解銀河系。研究人員希望繪製出更詳細的銀河系地圖，深入了解其結構和演化，以及恆星和其他天體的性質。

除了大圖片之外，相機將有助於探索太陽系中的「小物體」。根據魯賓天文台估計，該計畫可能會使已知物體的數量增加十倍。這可能會讓人類對太陽系的形成有新的認識，或許有助於辨識距離地球太近的小行星所帶來的威脅。

最後，科學家將用LSST相機研究夜空如何變化，例如恆星如何死亡或物質如何落入星系中心的超大質量黑洞。

隨著LSST相機的完成及其即將與智利魯賓天文台其他系統的集成，科學家很快就會開始製作有史以來最偉大的宇宙影片，和有史以來資訊最豐富的夜空地圖。

SLAC國家加速器實驗室原名為史丹福線性加速器中心，是位於灣區 蒙洛公園市由聯邦政府資助的研發中心。該實驗室成立於1962年，現由美國能源部資助，由史丹福大學 管理。