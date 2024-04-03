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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

並排停車1分鐘 屋崙華商被罰逾百

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠路邊，有商戶卸貨不到一分鐘，因並排停車被開罰單。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠路邊，有商戶卸貨不到一分鐘，因並排停車被開罰單。（記者劉先進／攝影）

華埠社安隊與屋崙警局2日的聯合巡邏中，商戶伍先生表示，他自己和前來消費的車輛，一月之內被抄牌罰款十次。隔壁一家商戶，車子剛停穩準備卸貨，前方的執法車輛就來抄牌給罰單，「短短一分鐘，罰款100多元，讓人心痛。長此以往，市民也不敢來華埠消費。希望執法機構能考慮華埠的實際情況，先警告再罰款。」

2日的巡邏中，不少商戶希望增強警員，得知警方的加班巡邏回歸，欣喜不已。8街一家海鮮商戶東主伍先生說，在華埠執行停車抄牌執法的車輛，速度快得匪夷所思。他自己和前來消費的市民，一月之內收到10次並排停車（double parking）的罰單，總計超600元。隔壁一家參茸店的貨車，上周停車卸貨，前面剛好有一輛執法車在貨車前方，見狀快速停好，直接開具100多元的罰單。「前後不到一分鐘，車子估計都沒停穩，就給了罰單。讓人困惑的是，執法車輛好像在那裡守株待兔，專門等人違規給罰單，令人防不勝防。」該參茸店一個員工也向本報證實此事。

伍先生認為，華埠路邊停車位不夠，貨車或前來購物的車輛逼不得已，只能並排停車。希望執法車輛可以通融一下、高抬貴手，某些時候給一個口頭警告，要求車主在幾分鐘內移走車輛，而不是一開始就給罰單，「這樣頻繁給罰單，市民被嚇怕了，不敢來消費購物了。」

警局隊長穆尼茲（Robert Muniz）未在現場直接回應此事。只是表示，涉及治安方面，會加強巡邏。

前停車執法局員工余詩敏（Sandra Ue）表示，駕駛者能拿到駕照，就應該熟知停車規則並予以遵守。並排停車是違規無疑。在全美一些城市的部分區域，在路面設置傳感器，可以允許短時間的並排停車，超過時間就會警告。類似經驗，屋崙或許可以參考。但也期望華埠民眾遵守規則。

華埠商戶伍先生（左）希望並排停車執法不要太嚴格，避免嚇跑消費者。（記者劉先進／攝...
華埠商戶伍先生（左）希望並排停車執法不要太嚴格，避免嚇跑消費者。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 駕照

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