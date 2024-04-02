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廁所漏水惹禍 美聯航從法蘭克福飛往舊金山波音777被迫返程

記者王子涵╱舊金山報導
美聯航上周末從德國法蘭克福飛往舊金山的一架波音777飛機，因機上廁所漏水進機艙而被迫返程。（取自舊金山國際機場網站）
美聯航上周末從德國法蘭克福飛往舊金山的一架波音777飛機，因機上廁所漏水進機艙而被迫返程。（取自舊金山國際機場網站）

上周末，美聯航（United Airlines）的一架波音777飛機從德國法蘭克福飛往舊金山，因飛機廁所漏水進機艙而被迫返程。

該飛機的航班號為59號，在北海上空盤旋了一段時間後，不得不在起飛兩小時後返回法蘭克福。

美聯航發言人將事件歸咎於「飛機上的一個廁所出現了維修問題」。乘客被安置在法蘭克福的酒店，並重新登上了第二天起飛的航班。

該起事件是美聯航最近幾周發生的一系列安全事件中最新的一起。上周四，美聯航的一家從舊金山飛往巴黎的航班，因發動機問題而不得不降落至丹佛國際機場。

在另一起事件中，一架飛往丹佛的美聯航航班從舊金山起飛不久，由於鳥擊損壞飛行員的側窗，而不得不返回。

上周，美聯航的一名高管通知員工，聯邦航空管理局將加強對該航空公司的監管。

美聯航執行長柯比（Scott Kirby）在本月早些時候發表聲明稱，安全是公司的重中之重，是一切工作的核心。

1日，美聯航飛行員工會分享了一份來自航空公司的備忘錄，顯示公司以新飛機交付延遲為由，要求飛行員考慮從5月開始自願無薪休假，並有可能延長至秋季。

「由於最近波音飛機交付時間的變化，美聯航2024年剩餘的飛行時間已經大幅減少。雖然交付問題圍繞著787和737機隊，但同時也會影響波及其他機隊。」

舊金山 柯比 德國

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