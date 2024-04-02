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庫存太高 灣區汽車價格開始降了

編譯組╱綜合報導
專家和銷售人員表示，汽車價格下滑很可能會持續下去。（取自臉書）
專家和銷售人員表示，汽車價格下滑很可能會持續下去。（取自臉書）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區的汽車價格終於開始下降，但現在是否購買好時機仍未可定。

專家們說，僅從價格方面來看，現在是自疫情以來購買新車或二手車的最佳時機。COVID 時代的供應鏈中斷、經濟刺激計畫、低利率以及對公共運輸的恐懼，這些因素共同導致了庫存積壓、成本上升，並從 2021 年初開始為經銷商的優惠政策踩下了煞車。

追蹤汽車行業的Edmunds公司分析師德魯里（Ivan Drury）說，汽車價格已從歷史最高點跌入下行通道，對於買家來說，情況有望繼續好轉。兩年前，新車買家要比製造商的建議零售價高出數千元，「現在，你實際上可以獲得數千元的折扣，」他說，「潮流肯定已經轉向。」

德魯里說，在2023年2月的灣區，汽車平均需要29天才能售出。而今年二月，汽車的滯銷時間為48天。德魯里說，汽車滯銷時間越長，交易就越好。

供應量可能很充足，但汽車價格仍未從歷史最高點回落。據汽車研究公司Kelley Blue Book高級編輯穆迪（Brian Moody）稱，由於通貨膨脹增加了新車的製造和運輸成本，截至今年2月，新車價格比2021年2月（即 COVID價格暴漲之前）高出14%。加州新車價格從2021年的4萬2593元飆升至2022年的4萬7318元，創歷史新高，但去年已降至4萬6826元。

專家和銷售人員表示，價格下滑很可能會持續下去。而美聯儲已表示可能在今年晚些時候降息。

專家表示，由於充電和續航能力方面的擔憂，全國範圍內新電動汽車（EV）的銷售都在下滑，價格比去年下降了13%。主要車型特斯拉（Tesla）的Model 3和Model Y比以往任何時候都便宜。

Cox Automotive公司的數據顯示，從去年年初到今年年初，各製造商的定價波動很大。日製汽車的平均價格跌 9%。Buick下降了5%，Ford下降了4%，Honda下降了不到 2%。特斯拉的價格暴跌了16%。但Chrysler和Jeep上漲了 7%，Ram上漲了13%，Kia、Lexus、Hyundai和Mazda的價格上漲了約 4%。Toyota上漲了 2%多一點，Volkswagen上漲了不到 1%。

對於二手車而言，由於供應相對充足，價格跌到了至少兩年來的最低點。不過平均價格仍高於疫情之前。打算貸款購買二手車的人可能會發現，利率往往高達 10%，這讓他們望而卻步。

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