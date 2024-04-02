北加州中文學校要辦夏令營

北加州中文學校聯合會預告，5月至6月精彩活動及夏令營招募。 （記者徐蓓蓓/攝影）

北加州 中文學校聯合會4月1日在密爾比達舉行記者會，預告「中華文化夏令營」和多項活動訊息。

僑務秘書許彩鳳、僑務委員呂玉貞、北加 州中文學校聯合會主席單聖玲以及各校代表出席了記者會。

今年5月至6月中文學校聯合會的活動，包括5月19日上午舉行的「成語比賽」，下午的「多媒體簡報比賽」；6月24日到28日舉行的「中華文化夏令營」；以及6月28日下午舉行的「正體漢字園遊會。」

其中「中華文化夏令營」面向1到8年級的學生，邀請灣區 專業文化老師來教導學生民俗體育、文化、傳統藝術、中華手工藝還有傳統小吃等項目。同時有營區的大哥哥大姊姊精心設計團康活動，讓小朋友們在歡樂的環境中，自然融合及培養出領導與合群的表達能力。4月13日之前報名還可以享有優惠早鳥價。

「成語比賽」教材依照美國外語教師協會之中文程度綱要（ACTFL Proficiency Guidelines)編輯，用字及發音全部採用教育部國家語言資料庫「成語典」為規範。參賽學生對於比賽用教材成語及常用詞語內容僅需聽得懂、能口說，以及會使用即可，不須讀寫。

「多媒體簡報比賽」是聯合會配合美國大學理事會中文AP教學指引，鼓勵學生深入了解中華文化及過去與現代華人在世界社會的發展情形和角色轉變，促進學生使用中文創作思考與表達能力，並讓學生學習多元又有趣的文化知識，以平面設計、文字、聲音、影響及多媒體結合簡報之方式，呈現他們對主題的認識。各組優勝將依照全美比賽辦法獲得推薦參加全美「多媒體簡報比賽。」

「正體漢字園遊會」活動，以有趣的漢字遊戲配上美味的台灣小吃，讓學生們以放鬆的心情在享受美食與遊戲之中，不知不覺學習了漢字之美與六書造字的原理。