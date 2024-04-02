聖縣撥1320萬元 廣設心理中心

聖縣表示，聖他克拉拉縣議長艾倫伯格（Ellenberg）是這項青少年心理健康計畫的幕後推手。（翻攝自聖縣官網影片）

聖他克拉拉縣是許多高科技人士及海外移民 的首選，然而競爭也相當激烈，不少青少年面對身體、心理成長的雙重壓力，不亞於成年人所需要面對的各種壓力。為了讓更多青少年可以獲得心理健康 的協助與資源，縣府近日撥款1,320萬美元給縣內40所國、高中，欲打造校園內的學生心理健康中心。

聖縣表示，聖他克拉拉縣就是矽谷 的中心，不僅擁有頂尖企業及世界知名的高等教育學府，同時也擁有多種族移民，不少人都面臨各種生活壓力，如何解決現代人的心理健康問題是刻不容緩，尤其是新冠肺炎疫情後，中央和地方政府都積極籌措相關計畫。

聖縣持續在公共衛生及心理健康議題上做出努力，日前撥款1,320萬美元給縣內40所國高中打造校園內的學生心理健康中心，讓學生能更方便獲得心理健康的協助及資源，大約75%的經費將用於興建新的心理健康中心，10%經費則用來改善現有的12個中心。

這項計畫是由聖縣心理健康部門、聖谷醫療基金會和聖縣學區三個單位共同管理。根據「2023 年矽谷指數」顯示，聖他克拉拉縣和聖馬刁縣，將近三分之一的國中生、高中生長期感到悲傷或絕望，八分之一的國、高中生曾考慮過自殺，其中又以女學生和 LGBTQ族群的青少年比率更高。