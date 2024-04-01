金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣

舊金山環保局長陳秉賢（中）與其同事推廣住宅電氣化方案。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市環保局長陳秉賢（Tyrone Jue）日前帶領部門同事，在華埠中華總商會向華裔社區和媒體介紹全市推廣的住宅電氣化方案。並教導民眾如何有效利用好聯邦和州市提供的資金補貼，將家用天然氣 能源轉變為使用電力可負擔性新能源。

據介紹，住宅電氣化新抵稅優惠政策包括，在2023年1月1日當天或之後購買的家用新熱泵、熱水器，以及配電系統升級或是安裝家用汽車充電樁等，均可向市府申報，。根據所在的區域和家庭收入水平，每年最多可獲得3200元的抵稅優惠。

抵稅優惠可每年申報。陳秉賢表示，分階段將住宅進行電氣化升級，可獲得最大額度的抵稅優惠，如先安裝熱泵、再安裝熱泵熱水器等步驟。

會中陳秉賢及同事以圖文結合的方式向媒體講述，市政府將在未來十年如何向居民和小企業主提供家用電器和車輛電氣化方案的資源，以實現加州的減碳排放的目標 。

陳秉賢表示，舊金山市許多家庭使用天然氣取暖、燒水和烹飪。 在家中燃燒天然氣，會造成不健康的室內空氣污染，導致氣喘等呼吸道疾病，且是氣候變遷的罪魁禍首。 天然氣高度易燃。如果發生地震或火災，家中的瓦斯管道可能會成為安全隱患。如遇地震災難威脅，瓦斯系統的修復重建需要耗時六個月，電力系統只需三個月即可。

舊金山環保局也提出了住宅電器化租客 指南，是特別針對作為租客的市民，在沒可能更換爐灶的情況下，可使用插電式電器替代，例如盡量多用，空氣炸鍋、 電動烤肉爐、電熱水壺、 慢燉鍋和烤箱等廚房家電。

抵稅優惠的具體內容，可登陸舊金山環保局網站sfenviroment.org/ electrify了解，或致電(866) 878-6008，郵件至[email protected]諮詢。