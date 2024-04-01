我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

金山瞄準華埠 推廣新能源取代天然氣

記者李怡╱舊金山報導
舊金山環保局長陳秉賢（中）與其同事推廣住宅電氣化方案。（記者李怡╱攝影）
舊金山環保局長陳秉賢（中）與其同事推廣住宅電氣化方案。（記者李怡╱攝影）

舊金山市環保局長陳秉賢（Tyrone Jue）日前帶領部門同事，在華埠中華總商會向華裔社區和媒體介紹全市推廣的住宅電氣化方案。並教導民眾如何有效利用好聯邦和州市提供的資金補貼，將家用天然氣能源轉變為使用電力可負擔性新能源。

據介紹，住宅電氣化新抵稅優惠政策包括，在2023年1月1日當天或之後購買的家用新熱泵、熱水器，以及配電系統升級或是安裝家用汽車充電樁等，均可向市府申報，。根據所在的區域和家庭收入水平，每年最多可獲得3200元的抵稅優惠。

抵稅優惠可每年申報。陳秉賢表示，分階段將住宅進行電氣化升級，可獲得最大額度的抵稅優惠，如先安裝熱泵、再安裝熱泵熱水器等步驟。

會中陳秉賢及同事以圖文結合的方式向媒體講述，市政府將在未來十年如何向居民和小企業主提供家用電器和車輛電氣化方案的資源，以實現加州的減碳排放的目標 。

陳秉賢表示，舊金山市許多家庭使用天然氣取暖、燒水和烹飪。 在家中燃燒天然氣，會造成不健康的室內空氣污染，導致氣喘等呼吸道疾病，且是氣候變遷的罪魁禍首。 天然氣高度易燃。如果發生地震或火災，家中的瓦斯管道可能會成為安全隱患。如遇地震災難威脅，瓦斯系統的修復重建需要耗時六個月，電力系統只需三個月即可。

舊金山環保局也提出了住宅電器化租客指南，是特別針對作為租客的市民，在沒可能更換爐灶的情況下，可使用插電式電器替代，例如盡量多用，空氣炸鍋、 電動烤肉爐、電熱水壺、 慢燉鍋和烤箱等廚房家電。

抵稅優惠的具體內容，可登陸舊金山環保局網站sfenviroment.org/ electrify了解，或致電(866) 878-6008，郵件至[email protected]諮詢。

舊金山 天然氣 租客

上一則

復活節買兔子給小孩 常被棄養

下一則

清明節祭祖 華人歷史福地會超度先僑

延伸閱讀

屋崙華埠工作坊：非公民無綠卡 仍可舉報仇恨犯罪

屋崙華埠工作坊：非公民無綠卡 仍可舉報仇恨犯罪
市長候選人麥法恩訪金山華埠造勢 盼輔助商戶

市長候選人麥法恩訪金山華埠造勢 盼輔助商戶
金山公園春日歡樂 喜迎復活節

金山公園春日歡樂 喜迎復活節
梁在新書發表 探討全美華埠發展史

梁在新書發表 探討全美華埠發展史
屋崙華埠美麗湖捷運站 將建可負擔房、6月起沒預留車位

屋崙華埠美麗湖捷運站 將建可負擔房、6月起沒預留車位

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析