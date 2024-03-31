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北加9歲男孩開車上學 撞巡邏車

記者葛歆睿╱舊金山報導
北加州奧羅維爾市一名九歲男孩開著母親的車去學校時，被警察追停後撞到巡邏車。（取自奧羅維爾加州公路巡警臉書）
北加州奧羅維爾市一名九歲男孩開著母親的車去學校時，被警察追停後撞到巡邏車。（取自奧羅維爾加州公路巡警臉書）

據KRON4電視台報導，北加州一名九歲男孩開著母親的車去學校時，被警察追停後撞到巡邏車，幸運的是沒有人在事故中受傷。

該事件發生在位於沙加緬度以北約60哩的奧羅維爾市（Oroville）。根據奧羅維爾加州公路巡警（CHP）在一份聲明中，27日（周三）上午9時20分左右，一名警員發現一輛灰色大眾轎車「奇怪地停在十字路口中間」。

CHP表示，當接到指示移動時，車輛意外加速行駛，引發了一場短暫而不穩定的追逐，最後停在普盧瑪斯大道小學東邊的一個泥土停車場。車輛停下後倒車並撞上了巡邏車，但只造成了輕微損壞。而警員這才發現，駕駛大眾轎車的竟是一名九歲的男孩，他試圖開車去學校。

「我們很欣慰地報告，這次事件中沒有人受傷。 在向必要的當局發出警報並記錄情況後，孩子被安全送往學校。」CHP表示。

將他攔到路邊的CHP警員特里鄧恩（Terry Dunn）告訴當地電視台KNVN，當他走近時，看到一個孩子伸出頭說：「對不起，我正要去學校。」他感到震驚並表示，這很危險，並提醒家長保管好車鑰匙，並與孩子交談，以防止類似事件再次發生。

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