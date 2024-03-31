我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

沙加緬度經濟適用房計畫建物 發生大火燒毀

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度消防局表示，這場火災因為建築物的量體很大，且全部是木造的，很難在短時間內完全撲滅。（翻攝自沙加緬度消防局X平台）
沙加緬度消防局表示，這場火災因為建築物的量體很大，且全部是木造的，很難在短時間內完全撲滅。（翻攝自沙加緬度消防局X平台）

沙加緬度一棟五樓建築3月26日凌晨火警，冒出濃濃煙霧和大火。根據當地媒體KCRA3報導，這棟建築物是一棟空置的辦公大樓，市政府正準備將建築物改造為經濟適用房，未來將是一棟140間套房的住宅。但沒想到還沒改建完工，就發生火警，整棟建物付之一炬。

這場火警發生在凌晨12時45分，多輛消防車前往沙加緬度市百老匯街和第19街口的大樓，消防局出動了100多名消防員，進行三次搶救，火勢都還沒有完全撲滅，周圍好幾個街廓都被消防局和警局封鎖。

根據KCRA3報導，沙加緬度消防局表示，這場火災算是當地非常嚴重的火災，因為建築物的量體很大，且全部都是木造的，要完全撲滅火勢的難度非常高，雖然沒有人受傷死亡，但要出動三次大型撲滅行動，更顯示這場火災的嚴重性。

目前尚未了解這場火警的起火原因和起火點，有關當局將在現場情況穩定後進行調查和檢討。據了解，這場火災也影響、損壞了周邊的火車鐵路路線和輕軌捷運的部分路線，沙加緬度市中心內的捷運藍線因此暫時停擺。最後火勢在當天的6時30分撲滅，只剩下些許悶燒的狀態。

沙加緬度市長史坦伯格（Steinberg）26日當天也在社群媒體X平台上推文指出，原本這棟建築物是要改建為經濟適用房，火災將影響經濟適用房計畫進度，他感到失望，但他也非常感謝消防員的不懈努力，這些消防隊員從凌晨工作到大白天，也拯救了沿線的其他工程，沒有人受傷，這是感到最欣慰的地方。

另外根據CBS NEWS報導，這棟建築物的業主是布朗建築公司（Brown Construction, Inc.），總部位於西沙加緬度，從1980年起開始營運。這間公司聲明指出，建築公司的首要任務是大眾的安全以及受損結構附近工作人員的安全，他們非常感謝沙加緬度消防局為撲滅火勢、減少該計畫的損失，所做的努力。

布朗建築指出，目前他們正在等待消防和其他官員提供的更多資訊，另外也會尋求建築部門以及保險公司有關原因以及下一步行動等訊息。布朗建築目前已經封鎖了當街廓可能受到影響的交通和行人通道，並表示，他們將盡快消除這些不安全的情況，並開始重建工作。

至於火災發生的當下，有鄰居指出，當下就像一個巨大的烤箱，警報聲不斷而且悶燒也相當嚴重。有一名鄰居指出，住在市中心聽到火警聲並不是什麼新鮮事，但持續不斷的警報聲，讓他感受到，這次的火災非同小可。

沙加緬度市一棟原本要改建為經濟適用房的建築物，日前發生火災，整棟建物付之一炬。（...
沙加緬度市一棟原本要改建為經濟適用房的建築物，日前發生火災，整棟建物付之一炬。（翻攝自沙加緬度消防局X平台）

捷運 百老匯 社群媒體

上一則

沙市大型投資計畫包括希爾頓飯店等 盼喚回人潮

下一則

亞太公共事務聯盟第一代創辦者和開拓者 共話未來

延伸閱讀

關定了 朱學恒酒後強吻鍾沛君 強制猥褻罪重判1年2月

關定了 朱學恒酒後強吻鍾沛君 強制猥褻罪重判1年2月
NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉

NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉
NBA／綠衫軍連3年至少50勝 泰托姆：正在做對的事

NBA／綠衫軍連3年至少50勝 泰托姆：正在做對的事
MLB／韋蘭德肩傷 連2季錯過開幕戰

MLB／韋蘭德肩傷 連2季錯過開幕戰
NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護