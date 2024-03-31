沙加緬度經濟適用房計畫建物 發生大火燒毀

沙加緬度消防局表示，這場火災因為建築物的量體很大，且全部是木造的，很難在短時間內完全撲滅。（翻攝自沙加緬度消防局X平台）

沙加緬度一棟五樓建築3月26日凌晨火警，冒出濃濃煙霧和大火。根據當地媒體KCRA3報導，這棟建築物是一棟空置的辦公大樓，市政府正準備將建築物改造為經濟適用房，未來將是一棟140間套房的住宅。但沒想到還沒改建完工，就發生火警，整棟建物付之一炬。

這場火警發生在凌晨12時45分，多輛消防車前往沙加緬度市百老匯 街和第19街口的大樓，消防局出動了100多名消防員，進行三次搶救，火勢都還沒有完全撲滅，周圍好幾個街廓都被消防局和警局封鎖。

根據KCRA3報導，沙加緬度消防局表示，這場火災算是當地非常嚴重的火災，因為建築物的量體很大，且全部都是木造的，要完全撲滅火勢的難度非常高，雖然沒有人受傷死亡，但要出動三次大型撲滅行動，更顯示這場火災的嚴重性。

目前尚未了解這場火警的起火原因和起火點，有關當局將在現場情況穩定後進行調查和檢討。據了解，這場火災也影響、損壞了周邊的火車鐵路路線和輕軌捷運 的部分路線，沙加緬度市中心內的捷運藍線因此暫時停擺。最後火勢在當天的6時30分撲滅，只剩下些許悶燒的狀態。

沙加緬度市長史坦伯格（Steinberg）26日當天也在社群媒體 X平台上推文指出，原本這棟建築物是要改建為經濟適用房，火災將影響經濟適用房計畫進度，他感到失望，但他也非常感謝消防員的不懈努力，這些消防隊員從凌晨工作到大白天，也拯救了沿線的其他工程，沒有人受傷，這是感到最欣慰的地方。

另外根據CBS NEWS報導，這棟建築物的業主是布朗建築公司（Brown Construction, Inc.），總部位於西沙加緬度，從1980年起開始營運。這間公司聲明指出，建築公司的首要任務是大眾的安全以及受損結構附近工作人員的安全，他們非常感謝沙加緬度消防局為撲滅火勢、減少該計畫的損失，所做的努力。

布朗建築指出，目前他們正在等待消防和其他官員提供的更多資訊，另外也會尋求建築部門以及保險公司有關原因以及下一步行動等訊息。布朗建築目前已經封鎖了當街廓可能受到影響的交通和行人通道，並表示，他們將盡快消除這些不安全的情況，並開始重建工作。