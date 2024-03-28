聖荷西AI聯盟論壇 170多人線上討論

聖荷西市長馬漢表示，應該由聖荷西來同時領導科技的創新和負責任地使用這些新科技。（本報資料照）

聖荷西 市27日舉行「政府人工智慧 聯盟論壇」。包括白宮 副科技長羅斯（Denice Ross)、白宮人工智慧高級政策顧問朱奧利（Olivia Zhu)，以及聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)在內的170多位政府、民間、業界、學界及媒體人士參與線上討論會。

聖荷西市順應人工智慧領域的突破式發展，在2023年11月成立了「政府人工智慧聯盟（GovAI)」，引導人工智慧未來在政府部門的應用。馬漢表示，聖荷西是世界創新的中心，而最近的創新幾乎都發生在人工智慧領域。「由我們的城市來同時領導科技的創新和負責任地使用這些新科技，是合情合理的。」他歡迎新的夥伴加入對於人工智慧和政府未來的討論。

聯盟將聚焦於創設人工智慧相關的政策、採購，應用等方面的標準，推進人工智慧在政府服務中應用的同時，也確保公眾隱私不受侵犯。

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire)表示，「人工智慧聯盟」是聖荷西市與其他政府機構就如何最好地應用人工智慧來合作的絕佳機會。期待看到志同道合的夥伴加入聯盟，共同塑造現在和未來的人工智慧工作環境。

聖荷西市建立「人工智慧聯盟」的初衷，為政府部門負責任和有目的性地應用人工智慧創設標準。在聖荷西資訊科技部門的領導下，目前已經和包括奧斯汀、克里夫蘭、長踢、聖安東尼、聖地牙哥市、聖地牙哥縣、聖保羅、科羅拉多財政部以及俄勒岡三縣都會交通局等市政機構建立了夥伴關係。

「人工智慧聯盟」正發展成為在公共領域的全國性運動。目前聯盟成員來自超過150間機構的400多名公職人員。聖荷西鼓勵來自各領域的組織加入聯盟，以更好地接受資訊和理解本地對於人工智慧的需求。

聖荷西市首席資訊長和資訊科技部主任陶非可（Khaled Tawfik)表示，聖荷西發布首版「人工智慧規範」的時候，收到了來自其他機構大量的回應。