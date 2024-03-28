華人當心 紅藍卡詐騙案愈來愈猖獗

聯邦醫療保險2024年官方手冊，提供最新最全面的紅藍卡相關資訊。 （本報資料照）

從去年下半年以來，有關紅藍卡 （Medicare)的欺詐行為增多，有直接致電也有通過簡訊的方式。有南灣華人反映，有時一天要收到幾通電話，說自己的紅藍卡計畫有問題，也經常收到簡訊聲稱自己即將失去健保 ，要求馬上致電某個號碼挽救。可是自己明明都一直都是通過公司計畫購買商業保險 ，從未申請使用過紅藍卡。

因為擔心是否被人盜取身份申請過紅藍卡，某次接到電話後就嘗試向對方詢問相關信息，結果對方推說自己不負責這部分信息，要轉給主管。耐心等待一位「主管」接電話後，向其詢問帳號信息，結果對方很簡單的說「你沒有紅藍卡帳號」，就掛了電話。

事主表示，自己因為沒有申請過紅藍卡，所以很確定不會上當。但若是家中有紅藍卡的長者，又不明就裡，這麼密集的電話和簡訊攻勢，很難保不會上當。

媒體報導稱，現在健保相關的犯罪設計的越來越精巧。有時候想去多打聽幾家價格，也引來一堆不知哪裡來的推銷電話。所以除了儘量找有認證的保險經紀外，還要注意以下情況：

一、致電者說自己是政府工作人員。如果有人打電話來說自己是政府部門工作人員，最好馬上提高警惕。「聯邦貿易委員會（FTC)」提醒，政府機構是不會直接致電、電郵或簡訊民眾的。

二、致電者要求你付款來保住自己的健保或是換取新的紅藍卡。這絕對是欺詐。比方說你辭職後需要從「聯邦健保市場」網站購買健保計畫。