我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

升級汙水處理設施 每戶恐均攤4000元

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
灣區廢水處理廠設備老舊急需升級，但改造計畫耗資龐大，預計高達110億元。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區廢水處理廠設備老舊急需升級，但改造計畫耗資龐大，預計高達110億元。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區地區水質管理委員會（ San Francisco Regional Water Quality Control Board ）」計畫，10年內要讓灣區的37間廢水處理廠處理廢水中的養料和汙水減少40%。而升級汙水廠設施預估要花110億元。

舊金山灣區在2022和23年經歷了紅藻汙染大爆發，嚴重影響了灣區水體、破壞了水域生態。紅藻是一種學名叫做Heterosigma akashiwo的褐藻類植物，以廢水中的氮元素為養料，

灣區環保組織「舊金山灣區守護者（San Francisco Baykeeper）」的高級科學家任恩（Ian Wren)表示，雖然不清楚魚類具體死亡數量，但可以確定有數以千計的白鱘、綠鱘和其他魚類因此喪生。「整個海岸到處都是四到六呎長的死去的鱘魚。而鱘魚是加州政府列出的『特別關注物種』。因為紅藻泛濫成災，整個南灣的氧氣都被吸光了。」

「灣區淨水機構（Bay Area Clean Water Agencies）」執行董事佛諾（Lorien Fono）表示，氣候變化讓原本多霧的灣區出現了持續晴朗無風的天氣，而人口增長、廢水排放造成了水體中氮的富集。希望通過減少排放廢水中氮的含量來控制紅藻泛濫的問題。

之前加州對於灣區廢水排放氮含量並未要求，但「灣區地區水質管理委員會」計畫在6月12日施行的新排放許可增加這方面的規定。灣區一些廢水處理廠成立時間較早，設備老舊且沒有分解廢水中氮成分的能力。

如果沒有聯邦或州府撥款，升級汙水處理設施費用均攤到每戶要達到四千元。佛諾說，希望通過聯邦環保署拿到撥款，也希望在加州財政預算好轉的情況下能拿到州府撥款。不足部分希望通過機構融資來分期付款。

70年代初，在「淨水法案（ Clean Water Act）」通過之後，聯邦政府調撥資金修建了灣區最早一批廢水處理廠。目前這些處理廠的很多設施已經接近使用年限的極限。

灣區 加州 舊金山

上一則

陳柔恩傾聽選民 將為亞裔發聲

下一則

報告：加州減排難達標 州長否認

延伸閱讀

紐約州府預算反饋案 市議會提增住房

紐約州府預算反饋案 市議會提增住房
灣區16選區聯邦眾議員 最貴初選

灣區16選區聯邦眾議員 最貴初選
灣區資深記者、華裔作家WILLIAM GEE WONG 新書發布

灣區資深記者、華裔作家WILLIAM GEE WONG 新書發布
加強主流台裔教師連繫 僑教中心推金山灣區工作坊

加強主流台裔教師連繫 僑教中心推金山灣區工作坊
灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

2024-03-22 19:19

超人氣

更多 >
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元