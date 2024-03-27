升級汙水處理設施 每戶恐均攤4000元

灣區廢水處理廠設備老舊急需升級，但改造計畫耗資龐大，預計高達110億元。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「灣區 地區水質管理委員會（ San Francisco Regional Water Quality Control Board ）」計畫，10年內要讓灣區的37間廢水處理廠處理廢水中的養料和汙水減少40%。而升級汙水廠設施預估要花110億元。

舊金山 灣區在2022和23年經歷了紅藻汙染大爆發，嚴重影響了灣區水體、破壞了水域生態。紅藻是一種學名叫做Heterosigma akashiwo的褐藻類植物，以廢水中的氮元素為養料，

灣區環保組織「舊金山灣區守護者（San Francisco Baykeeper）」的高級科學家任恩（Ian Wren)表示，雖然不清楚魚類具體死亡數量，但可以確定有數以千計的白鱘、綠鱘和其他魚類因此喪生。「整個海岸到處都是四到六呎長的死去的鱘魚。而鱘魚是加州 政府列出的『特別關注物種』。因為紅藻泛濫成災，整個南灣的氧氣都被吸光了。」

「灣區淨水機構（Bay Area Clean Water Agencies）」執行董事佛諾（Lorien Fono）表示，氣候變化讓原本多霧的灣區出現了持續晴朗無風的天氣，而人口增長、廢水排放造成了水體中氮的富集。希望通過減少排放廢水中氮的含量來控制紅藻泛濫的問題。

之前加州對於灣區廢水排放氮含量並未要求，但「灣區地區水質管理委員會」計畫在6月12日施行的新排放許可增加這方面的規定。灣區一些廢水處理廠成立時間較早，設備老舊且沒有分解廢水中氮成分的能力。

如果沒有聯邦或州府撥款，升級汙水處理設施費用均攤到每戶要達到四千元。佛諾說，希望通過聯邦環保署拿到撥款，也希望在加州財政預算好轉的情況下能拿到州府撥款。不足部分希望通過機構融資來分期付款。

70年代初，在「淨水法案（ Clean Water Act）」通過之後，聯邦政府調撥資金修建了灣區最早一批廢水處理廠。目前這些處理廠的很多設施已經接近使用年限的極限。