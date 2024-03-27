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科技雙雄加持 矽谷辦公室租賃微復甦

編譯組╱綜合報導
2024 年前三個月矽谷辦公室市場走穩，主要得益於兩大科技巨頭的轉租交易。（電視新聞截圖）
2024 年前三個月矽谷辦公室市場走穩，主要得益於兩大科技巨頭的轉租交易。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，2024年前三個月，矽谷辦公室市場出現了大幅穩定的跡象，主要得益於矽谷兩大科技巨頭的轉租交易。

在商業地產公司世邦魏理仕（CBRE）向信使報提供的一份關於2024年第一季度矽谷辦公室市場的初步報告中，主要的改善指標包括今年前三個月，辦公空間可用率（office space availability rate，衡量一個地區空置空間數量的最廣泛指標）略有改善。辦公室空置率衡量的是業主直接提供的辦公室空置面積，或租戶通過轉租提供的空置面積。

世邦魏理仕執行副總裁奈特（Ben Knight）說：「矽谷的辦公室市場開始出現復甦跡象，解決辦公室供應問題還需要一些時間。」

世邦魏理仕的報告顯示，矽谷第一季度的辦公室空置率為19.3%。與此形成鮮明對比的是，舊金山的辦公室空置率在第一季度飆升至36.9%的歷史新高。

奈特說：「我們看到越來越多的初創企業在尋求可以在一個地方共同工作和協作的空間。租戶們一直傾向於質量更高、位置優越、設施完善的項目，這些項目為留住和招聘頂尖人才提供了更順暢的再就業渠道。」

聖荷西的One Santana West就是一個例

子。它是Santana Row多功能街區的一部分，該街區集商店、餐館、辦公樓、酒店設施、住宅和娛樂中心於一體。

2023年12月，一家快速擴張的金融科技公司Acrisure在One Santana West租下了2萬9000平方呎的辦公樓。該辦公樓位於South Winchester大道沿線，靠近Stevens Creek大道。

One Santana West的主要業主和開發商Federal Realty Investment Trust的高層主管，在幾周前的一次電話會議上告訴華爾街分析師，更多的租戶準備在One Santana West 租下辦公室，這將使這棟總面積達37萬5000平方呎的大樓達到約50%的出租率。

世邦魏理仕在其矽谷辦公樓市場初步報告中估計，今年第一季度，南灣辦公樓的可用率為20.8%。

這與第四季度南灣辦公室21.1%的可用率相比略有改善。

南灣辦公室市場的一大亮點是 TikTok 從 Roku 轉租了Coleman Highline科技園區內Coleman大道 1143 號的整棟大樓。根據聖他克拉拉縣公共記錄和交易管理委員會的監管文件，TikTok轉租的辦公樓總面積達 16 萬2000平方呎。

奈特說：「上一季度租戶活動的增加是一個積極的信號，矽谷將繼續重塑自我，這對矽谷的房地產來說是個好兆頭。」

矽谷 聖荷西 TikTok

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