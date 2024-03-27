談判無解 聖縣3700名護士將大罷工

聖他克拉拉縣護士集會要求提高待遇。(Ryan Florendo提供）

聖他克拉拉縣「註冊護士職業協會」超過3700名護士計畫在4月2日至4日期間罷工 ，原因始於護士協會與縣府有關增加報酬和改善工作環境的談判陷入僵局。護士們表示，他們在聖縣生存艱難，還面臨來自病人的暴力威脅，同時反對縣府在不同醫院之間調度護士的提案。

針對縣府官員近來關於聖縣醫療系統自2019年購入聖路易斯（St. Louise)和奧康納 (O′Connor)醫院之後就欣欣向榮的說法，護士們認為實際正好相反，整個聖縣醫療系統非常脫節，不可能實現跨院調度。針對護士的漲薪要求，縣府表示，目前面臨2億5000萬的財政赤字，而且本縣護士薪酬是整個灣區 最高的。

聖縣註冊護士和工會主席約克（Susan York)說：「每間醫院都有不同的政策、程序和文化。已經五年過去了，縣府還是沒能很好的整合這些機構。」她還批評聖縣忽視了不安全的護士病人比例。

護士工會在3月21日拒絕了縣府調解員提出的在3年半時間內漲薪13%的提議。工會要求在同樣的時間框架內漲薪15%。

「註冊護士職業協會」在2月曾經警告過可能罷工，宣稱其97%的成員已經同意，一旦協議沒有達成就發動罷工。

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg)在25日舉行的緊急發布會上表示，相信縣府已經提出了和本地私營機構相比非常有競爭力的方案，也已經盡最大努力想挽留高質素的護士群體。

縣府表示，工會護士自2020年以來已經獲得了30%到42%的覆核工資增長。縣府提供的臨床護士薪酬福利 在整個灣區都是最有競爭力的。