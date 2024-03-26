陳柔恩傾聽選民 將為亞裔發聲

陳柔恩積極投入大選的準備活動中。（記者徐蓓蓓╱攝影）

來自聖荷西的第17選區國會眾議員 共和黨候選人陳柔恩（Anita Chen)初次參選，就在3月的初選中以第二名的票數出線。她將在11月的大選中對陣現任國會議員羅康納（Ro Khanna)。陳柔恩接受本報專訪表示，已經積極投入大選的準備活動中，會用各種方式來傾聽選民的聲音，更好地為社區服務。

陳柔恩承認，自己未來在大選中的對手–羅康納實力強大。但她認為，羅康納曾經是桑德斯 （Bernie Sanders)總統競選活動的成員，而桑德斯是民主社會主義者。她認同每個人都應該得到照顧，但不能認同「搶奪美國人他們勞動的成果再重新分配，是實現這一目標的正確方式。」

陳柔恩說，她在周末參加很多社區活動，她都注意傾聽。希望知道選民怎麼想的、怎麼說的、關心什麼，以很好地代表他們。選民也可以通過她個人網站公布的多種方法來和她溝通。此外，她還專門建立了Discord群組來和年輕的族群互動。

陳柔恩表示，從小就視自己為文化的大使，溝通台裔美國人和美國主流社會文化，也有要改變周圍世界的願望。

她想成為聯合國大使或是美國國務卿這樣的人物，但是和父母、祖父母或是好友提起時，大家卻都覺得這是不太可能實現的夢想。

但當她開始以為無法發聲的人群發聲為己任的時候，她看見了許許多多不同的人，包括退休的長者，各種專業人士，特別是亞裔 美國人群體。這些人受到語言或文化方面的限制，沒有能夠參與到政治對話中來。