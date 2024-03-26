矽谷AI公司 免費提供學校槍枝偵測技術

矽谷AI公司「Iterate.ai」提供學校槍枝偵測技術，美國多所學校表示感興趣。(圖取自Iterate.ai官網)

總部位在矽谷聖荷西的人工智慧 公司「Iterate.ai」，開發檢測 武器的人工智慧技術，現可免費提供學校使用，已有多所學校表示興趣。

Iterate.ai公司最初是於數年前、為在商店處理竊盜問題的客戶，開發槍枝等武器的人工智慧偵測技術。但後來了解到，這項技術可能是有用工具，運用現有的保安攝影機、結合新人工智慧技術，檢測學校可能出現武器。

Iterate.ai公司主管們表示，他們想要保護學生。Iterate.ai員工佛拉里(Matt Frary)表示，使用人工智慧技術，可以更快速度、更便宜將技術運用到學校，保護孩子。他透露，全國各地多所學校都有興趣安裝這項技術，包括灣區一些學校。

Iterate.ai開發以人工智慧技術的圖像識別威脅感應系統(threat awareness system)，以識別槍枝、刀具與搶劫面具。最初，公司是專為一家全球便利連鎖商店客戶開發，用以提高顧客與員工安全。已在便利超商 與學校現場試用這項應用技術。

公司期望更廣泛推廣技術，正積極尋求合作關係，改善學校、教會、醫院與其他公共場合安全。

目前大部分保安基礎設施，是仰賴放置在建築物周圍與整棟建築物的大量攝影機。這些攝影機連接回監控室，整個系統依靠一兩人盯著所有螢幕數小時，容易感到倦怠，也可能發生錯誤。不但準確度差、應變時間也緩慢，監控成本高。

人工智慧檢測技術則只要有保安攝影機提供720p高畫質解析度、30fps參數視訊速度，就可部署與整合該應用程式。Interate的Interplay低程式碼平台(Low-Code Platform)有多個可用通訊API，幾乎可與所有安全平台通訊網路通訊，還可透過簡訊或語音直接進行通話，整合到現有警報系統。

透過人工智慧影像辨識、引入現有保安系統，可使用全方位警示的新型電腦，針對視訊內容進行監控。具有即時警報與高精密度。

系統並有自動威脅感知平台，可擴展到車牌偵測。還有雷達感測器，可監測武器與隱藏物體。Interate的威脅感知系統，還可與生物辨識讀取器整合，家長、學生與客戶可註冊手掌紋路，與身分證件相連，確保進行安全登記註冊。