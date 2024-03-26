20年首見 加州山獅致命襲擊 兄亡弟倖存

一名 21 歲的男子周六在沙加緬度東北部的一個偏遠地區被山獅襲擊死亡。 （取自臉書）

據信使報（Mercury News）報導，當局24日表示，北加州 一名18歲的男子在一次山獅（mountain lion）襲擊中倖存下來，他的哥哥則在這次襲擊中喪生。這名男子有望康復。

這名21歲的男子周六（23日）在沙加緬度（Sacramento）東北部的一個偏遠地區被襲死亡，這是該州20年來首次遭遇山獅的致命襲擊。

艾爾度拉多縣警長辦公室（El Dorado County Sheriff′s Office）周六在一份聲明中說，一名年輕男子打電話給該辦公室，報告說他和他的兄弟在喬治城（Georgetown）附近狩獵鹿角時遭到襲擊。

警員在下午 1:30 左右趕到現場，發現弟弟面部受傷。幾分鐘後，他們看到一隻山獅蹲在地上，旁邊的哥哥倒在地上。

警察開槍嚇跑了大貓，哥哥已當場死亡。

警長辦公室周日表示，倖存的弟弟 「因傷接受了多次手術，預計將完全康復」。家人對社會各界的祈禱和慰問表示感謝，但希望能保護他們的隱私，以便處理這一悲慘事件。

加州漁獵與野生動物局（California’s Department of Fish and Wildlife）表示，其監管人員找到了這隻山獅，並對其實施了安樂術。該部門在 X 上說：「山獅已被送往 CDFW 法醫實驗室，以獲取 DNA 信息和山獅的總體健康狀況。」

喬治城是一個歷史悠久的小鎮，位於州首府東北約 50 英里（80 公里）處。

根據漁獵與野生動物局保存的一份經過核實的名單，山獅以前曾襲擊過人類，但最後一次致命的襲擊是2004年在橙縣 （Orange County）發生的。