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49人隊執行長繼承母親股份 成新任大股東

記者王子涵／聖他克拉拉市報導
約克（Jwd York）將從首席執行官成為球隊大股東。(49人網站截圖）
約克（Jwd York）將從首席執行官成為球隊大股東。(49人網站截圖）

舊金山49人隊25日向美式足球大聯盟（NFL）申請批准，約克（Jwd York）從首席執行官成為球隊大股東，以接替其母親丹尼斯約克（Denise DeBartolo York）的位置。

約克已在球隊擔任了13年的首席執行官，和球隊代表人物，接替母親成為球隊大股東的消息並不令人意外。球隊消息人士透露，此舉是在保證49人隊世世代代留在約克家族中。

體育商業記者Ben Fischer表示，約克在早前收購了母親持有的一部分股份。聯盟所有球隊的大股東將在佛羅裡達州奧蘭多隊這一變更表決。

母親丹尼斯約克和其丈夫約克博士（Dr. John York）在2000年從她兄弟德巴托洛（Eddie DeBartolo）的手中接管了49人隊。德巴托洛是美式足球名人堂成員。

現年43歲的約克在球隊管理層工作了20年，並於2010年擔任首席執行長一職。隨後，球隊共三次闖入超級碗決賽，包括上賽季在主教練沙納漢（Kyle Shanahan）和總經理林奇（John Lynch）的帶領下，在超級碗迎戰堪薩斯城酋長隊，兩人的合同也在賽季開始前得到續約。

「球隊證明了自己。」約克在49人贏得國聯冠軍，拿到第58屆超級碗門票後表示，「通常輪到我發言的時候不會是什麼好消息，因為我一般只會在更換教練，或需要球隊所有者出面處理的場外事件時才會發言。我的目標是建立一個能夠自我發聲的球隊，我們擁有兩位出色的領導者，還有許多出色的球員。我更希望球隊自己發聲，而不是由我代表他們說話。」

現年70歲的丹尼斯約克在任職球隊大股東期間的20年間，一直保持低調。其丈夫約克博士經常出現在賽場旁邊，偶爾也會參加訓練。

現年70歲的丹尼斯約克在任職球隊大股東期間的20年裡，一直保持低調。(49人網站...
現年70歲的丹尼斯約克在任職球隊大股東期間的20年裡，一直保持低調。(49人網站截图）

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