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北加州中文學校聯合會 25校學術競賽

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
單聖玲（右）與家長交流。（記者徐蓓蓓╱攝影）
單聖玲（右）與家長交流。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州中文學校聯合會24日在聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High)」舉辦一年一度的學術比賽。此次比賽有25間學校，共計456位學生參加16個項目的競賽，包括朗讀、演講、作文、閱讀、鉛筆書法等多個類別。除了國語競賽還有粵語項目。有超過200位義工在現場服務，確保比賽順利進行。

北加州中校聯合會主席單聖玲表示，與華語文能力測試相比，學術比賽的項目更多，分級也更多，一共有49組不同的比賽。大賽評審來自北加州各個中文學校還有義工，評審和學生比例達到1比5，監考和學生比例達到1比8。

據悉，中校聯合會「學術比賽」已經在北加州舉辦了46屆。今年是第一次把「學術比賽」與「頒獎典禮」的日期分開。所有比賽成績依然會在比賽當天公布。還特地把比賽現場和家長等候區域分開，保證了良好的比賽環境。各個中文學校在等候區設立的展位，提供的信息和小食，也讓家長在等候時候不會寂寞。

相比之前的比賽，本次組委會很早就在網路公布了比賽須知和評審細則，甚至比賽評分表設計也有公布。並且規定之前曾經在某一組別獲得過冠軍的學生不能再次參加同一組別的比賽。不僅方便學校老師幫助學生準備比賽，也保證了評審過程的公正。

哈大莎是參加本次「學術比賽」一位非裔學生。她自述學習中文已經有一年半。她中文的原因是有很多說中文的朋友，自己也喜歡學習不同的語言和文化，希望能用中文和朋友們交流。她坦言，四聲是學習中文過程中最難的事情。其他一般人覺得比較難的發音或是語法，她都覺得還好。

哈大莎覺得學習中文比較有意思的部分，是自己出去的時候聽到周圍有人說中文，她會突然發現「嘿！我知道那是什麼意思。」她本次比賽參加的是國語朗讀比賽。相比去年的比賽，她感到今年自己的進步很大，但還是覺得本來可以做得更好。

單聖玲表示，當天成功舉辦比賽和歷任會長的付出分不開。現場也有很多歷任會長在幫忙，整個比賽現場特別井然有序。雖然頒獎典禮放在30日單獨進行，但是無論得獎多寡，都歡迎所有學校和學生屆時光臨。

本次「學術比賽」類別很多，學生可以選擇自己擅長的項目。（記者徐蓓蓓╱攝影）
本次「學術比賽」類別很多，學生可以選擇自己擅長的項目。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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