灣區資深記者、華裔作家WILLIAM GEE WONG 新書發布

超百位親朋好友、屋崙華埠領袖現場購書,表示支持。(記者王子涵╱攝影)

灣區資深華裔記者、作家William Gee Wong(又名Bill,以下簡稱William)24日在屋崙 亞裔文化中心,為其新書「Sons of Chinatown: A Memoir Rooted in China and America」(直譯為華埠 之子:扎根中美的回憶錄)舉辦讀書會。超百位親朋好友、屋崙華埠領袖現場購書,表示支持。

William1941年出生於屋崙華埠,獲得柏克萊加大學士,並在哥倫比亞大學新聞研究生院獲得碩士學位。曾在華爾街日報、屋崙論壇報、舊金山 紀事報、舊金山觀察家報等任職。

William的父親「Pop」出生在中國廣東,十幾歲的他移民至屋崙。在排華年代,父親懷著夢想在屋崙建立家族企業,養育William和其六個姐姐。隨著排華法案的廢除,年輕的William融入美國生活,曾因文化認同感到困惑,反思了亞裔美國人在白人特殊主義的背景下艱苦的生活。新書主要以他與父親的兩個視角,講述父子兩人在美國的平行經歷。

William表示,他兒時受到良好的教育,在一個華裔中產家庭長大,完全沒有受到華語的教育,只能用第二母語英語謀生。儘管他的成長並非一帆風順,但也從未感受到父親Pop曾經歷的,華裔一代移民在隔離島上幾乎瀕死的經歷。

「這樣文化的差異,在僅一代人的距離中就跨越了。」William說,「書中的故事看似是一個熟悉的移民父親,美國兒子的故事,但這本書是以一個罕見的視角講述的。在複雜廣闊的美國文化景觀中,這個故事並不廣為人知。」

回憶起新聞記者的生涯,William稱這也是自我發現的旅程。William的前20年在屋崙華埠度過,他並未意識到自己族裔文化身份的特殊,但在領到第一份採訪任務是「舊金山華埠小姐選美大賽」時,他質問自己道:「是否因為自己是華人背景才被這樣安排,還是報社僅僅因為自己資歷太淺。」

帶著這樣的懷疑,William的採訪並不順利,甚至遭到一些參賽選手的斥責。此番經歷讓Williams快速認識到,美國社會的組成是如此複雜,華人是作為少數族裔存在於社會。