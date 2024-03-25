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灣區資深記者、華裔作家WILLIAM GEE WONG 新書發布

記者王子涵╱屋崙報導
超百位親朋好友、屋崙華埠領袖現場購書，表示支持。（記者王子涵╱攝影）
超百位親朋好友、屋崙華埠領袖現場購書，表示支持。（記者王子涵╱攝影）

灣區資深華裔記者、作家William Gee Wong（又名Bill，以下簡稱William）24日在屋崙亞裔文化中心，為其新書「Sons of Chinatown: A Memoir Rooted in China and America」（直譯為華埠之子：扎根中美的回憶錄）舉辦讀書會。超百位親朋好友、屋崙華埠領袖現場購書，表示支持。

William1941年出生於屋崙華埠，獲得柏克萊加大學士，並在哥倫比亞大學新聞研究生院獲得碩士學位。曾在華爾街日報、屋崙論壇報、舊金山紀事報、舊金山觀察家報等任職。

William的父親「Pop」出生在中國廣東，十幾歲的他移民至屋崙。在排華年代，父親懷著夢想在屋崙建立家族企業，養育William和其六個姐姐。隨著排華法案的廢除，年輕的William融入美國生活，曾因文化認同感到困惑，反思了亞裔美國人在白人特殊主義的背景下艱苦的生活。新書主要以他與父親的兩個視角，講述父子兩人在美國的平行經歷。

William表示，他兒時受到良好的教育，在一個華裔中產家庭長大，完全沒有受到華語的教育，只能用第二母語英語謀生。儘管他的成長並非一帆風順，但也從未感受到父親Pop曾經歷的，華裔一代移民在隔離島上幾乎瀕死的經歷。

「這樣文化的差異，在僅一代人的距離中就跨越了。」William說，「書中的故事看似是一個熟悉的移民父親，美國兒子的故事，但這本書是以一個罕見的視角講述的。在複雜廣闊的美國文化景觀中，這個故事並不廣為人知。」

回憶起新聞記者的生涯，William稱這也是自我發現的旅程。William的前20年在屋崙華埠度過，他並未意識到自己族裔文化身份的特殊，但在領到第一份採訪任務是「舊金山華埠小姐選美大賽」時，他質問自己道：「是否因為自己是華人背景才被這樣安排，還是報社僅僅因為自己資歷太淺。」

帶著這樣的懷疑，William的採訪並不順利，甚至遭到一些參賽選手的斥責。此番經歷讓Williams快速認識到，美國社會的組成是如此複雜，華人是作為少數族裔存在於社會。

會議中，William還回憶了在白人為主的學校中參與體育運動的經歷，在加州日報擔任體育編輯的經歷，以及目睹在六十年代美國政治動蕩給華埠的影響等。

灣區資深華裔記者、作家William Gee Wong（左）舉辦讀書會。（記者王...
灣區資深華裔記者、作家William Gee Wong（左）舉辦讀書會。（記者王子涵╱攝影）

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