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勇士保羅說了兩句話 被裁判驅逐

記者劉先進 ／舊金山報導
老將保羅最後23秒連吃2個技術犯規，被驅逐出場。（記者劉先進 ／攝影）
老將保羅最後23秒連吃2個技術犯規，被驅逐出場。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士22日晚以111比123主場不敵印第安納遛馬。最後23秒，勇士老將保羅（Chris Paul）連吃兩個技術犯規，被驅逐出場。他賽後解釋，只對裁判托尼（Tony Brothers）說了兩句話，一句話是稱他為TikToker（抖音客），一句說他權力太大。

勇士上半場一度領先，但遛馬在下半場開始瘋狂夾擊柯瑞等持球者，連續抄截，加快速度，讓勇士的防守顧此失彼，接連洞穿。最終遺憾輸掉比賽。

保羅替補出場，得到12分、6籃板和4助攻。末節還剩22.6秒時，比賽早已失去懸念，保羅對遛馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）犯規，希望斷掉對手進攻。接著，柯瑞錯失一記三分球，遛馬搶到籃板，透過運球消耗時間，希望結束比賽。裁判托尼突然吹哨停止比賽，接連吹了保羅兩個技術犯規，將他驅逐出場，在他開始走向更衣室前，場上的球員都感覺莫名其妙，不知發生何事。

保羅賽後解釋，裁判托尼當時和他說話，兩人鬥嘴，「我叫他TikToker，吃到一個技防。我接著說他權力太大（too much power），你知道我的意思，他又給了一個技防。他就像法官、陪審團。」

比賽結束後，保羅在個人Instagram上發布了一段托尼之前接受採訪的片段，當時托尼表示，最初想當一名法官，不工作時不喜歡看籃球。在保羅分享的這段視頻中，托尼說，「我甚至不太關心籃球，我就是法官、陪審團、檢察官、辯護律師，所有人。」諷刺意味明顯。

勇士最近連續三主場只保住一場，戰績36勝33負，距離西區第11名休士頓火箭只有兩個勝場差。接下來七場比賽，只有一主場。且要客場面對火箭，這場比賽非常關鍵。若連續輸球，極可能跌出附加賽區，連衝擊季後賽的希望都沒有。

勇士 柯瑞 哈利

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